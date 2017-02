Maynas podría ser multada por CONADIS

Janis Gómez:

Janis Gómez indicó que la obra que está haciendo la municipalidad de Maynas sobre la Avenida Grau también deberían considerar las rampas y no dejar de lado a las personas con discapacidad.

Iquitos no es una ciudad para todos y la Municipalidad de Maynas podría ser multada, debido a la obra de la plaza 28 de Julio que desde su concepción estuvo mal proyectada al no considerar las rampas de acceso necesarias y obligatorias por ley para el tránsito de personas con discapacidad y de condición vulnerable en salud y de edad avanzada, así señaló a ProyContra Janis Gómez Mondragón, coordinador del CONADIS en Loreto.

Además dijo que actualmente como se encuentra la plaza 28 de Julio no es la adecuada porque las rampas de acceso no están ubicadas en cada esquina y que los de Maynas solo pusieron por presión. “En realidad la plaza debería tener en cada esquina las rampas para las personas con discapacidad y no hacer una obra a la paporreta, desde un principio no se debió hacer esta obra porque no contaba dentro de su proyecto con las rampas”, declaró.

