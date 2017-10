Maynas no debe pagar por los scooters

Billy Arévalo:

El regidor espera que la municipalidad de Maynas devuelva los transportadores que adquirieron para los serenos para que vigilen las zonas turísticas.

En entrevista en Pro y Contra Edición Central, el regidor de la Municipalidad Provincial de Maynas, Billy Arévalo, recomendó que no se pague por los transportadores o llamados scooters que compró la municipalidad y que se devuelvan porque la batería no dura el tiempo ofrecido y que su precio es muy elevado.

Además el regidor añadió que no es cercano a la alcaldesa de Maynas Adela Jiménez y que él le recomienda acabar con su gestión a diciembre del 2018 y no ser candidata. Yo no soy cercano a la alcaldesa, muy por el contrario yo le estoy recomendando que culmine su gestión en diciembre del próximo y que no sea candidata. Es por eso que hablé con la autoridad y decirle que no se pague por esos scooters que se devuelva porque su precio es muy elevado y no tiene las garantías, manifestó Arévalo.

