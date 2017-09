Mascarillas caseras para el rostro

Aquí te dejamos unas mascarillas que puedes hacer en tu casa para aclarar tu piel, exfoliarla e incluso eliminar el acné y las machas que puedan haber dejado en tu rostro.

Todas estas mascarillas son muy fáciles de hacer y los ingredientes que necesitas son muy accesibles de conseguirlos, si es que no los tienes ya en tu hogar.

Necesitarás agua y bolsitas de té de manzanilla. Lo único que debes hacer es colocar agua en una olla y abrir las bolsitas de té para sacar las hierbas que tiene adentro, vierte el contenido del té dentro del agua y pon todo a hervir. Con mucho cuidado coloca tu cara en el vapor que expulsará el agua, puedes ponerte una toalla alrededor para que el vapor vaya directo a tu cara. Esto servirá para abrir tus poros y limpiarlos.

Ingredientes: Agua, aspirinas y bicarbonato. Aplasta aproximadamente 4 pastillas de aspirina en un plato, agrégale dos cucharaditas de bicarbonato y por último un poco de agua para hacer una pasta. Con un algodón esparce la mezcla por tu cara, y luego deberás quitarte todo el material con agua fría. Esto exfoliará tu piel y las aspirinas harán que las espinillas y los granos se sequen más rápido.

Esta mascarilla es muy fuerte, si tu piel es sensible te recomendamos tener precaución para no lastimar tu rostro. Necesitarás miel, limón y canela. Agrega dos cucharadas de canela en un plato, agrégale un poco de miel para formar una pasta y una cucharadita de jugo de limón. Si vas a realizar la mascarilla durante el día no le pongas limón, pues este cítrico mancha la piel al contacto con el sol. Mézclalo hasta formar una pasta y antes de ponerlo en toda tu cara, haz una prueba de sensibilidad para evitar lastimar tu piel. Si pasas la prueba de sensibilidad debes dejarte esta mascarilla de 2 a 5 minutos y luego retirarla con agua fría. No hagas esto más de una vez por semana. Esta mascarilla servirá para remover las manchas que te puedan haber quedado por el sol o por el acné y para aclarar la piel.

(Visited 12 times, 12 visits today)