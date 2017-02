Más de 88 años sin desagüé

Vecinos de la Avenida Guardia Republicana

1 of 9

Que Dios tenga compasión de nosotros, así declaró el poblador Abel Maca de 88 años de edad, debido a que sorprendente y coincidentemente esos mismos años de su vida, no cuentan con el servicio del desagüe en su pueblo.

Aunque parece algo descabellado pero esta es la realidad hace muchos años estos pobladores viene solicitando el apoyo para que puedan contar con este servicio básico y hasta el día de hoy no cuentan y muchos de sus padres y abuelos ya murieron esperando que al fin se cumpla este sueño de cada familia que vive en la zona.

Los vecinos de la mal llamada avenida Guardia Republicana, más conocida como carretera Guayabamba, ya se cansaron de expresar sus demandas a las autoridades por lo que ahora habla con Dios para que tengan desagüe. Esta vía conduce a sectores como el penal de Iquitos y el asentamiento humano Manuel Cardoso, pero donde también hay una aldea para niños, colegios, instituciones públicas y privadas y hasta locales de diversión.

Para no creerlo, los pobladores del lugar no cuentan con desagüe desde hace 88 años. Parece que viven en la frontera o en la tierra del olvido y no en la línea de frontera, entre los distritos de Belén y San Juan, en una zona céntrica que les ha generado perjuicios más que beneficios.

Los vecinos de esta arteria ya no saben qué hacer, ni a dónde acudir. Desde el año 2012 vienen presentando documentos con firmas de los moradores del lugar a los dos municipios esperando que alguno de ellos le dé una solución a esta situación precaria en la que viven.

Muchos de los pobladores tienen que cavar en sus huertas siete metros de profundidad para utilizar como silos y desagües. Debido al tiempo y uso de estos precarios sanitarios muchos ya no cuentan con espacio para seguir acondicionando mejores condiciones de vida.

Abel Maca sostuvo que ya no saben dónde más cavar para que puedan tener silos y desagües porque hasta que esperen la voluntad de la autoridad ya no saben qué hacer. “Yo solo espero que antes de que me vaya de este mundo espero que alguna de las autoridades tenga la voluntad de resolver este problema que ya tiene muchos años y que hasta ahora nadie puede hace nada. A pesar que hemos enviado documentos tanto a Belén como San Juan”, expresó.

Las aguas estancadas se han convertido en un criadero de zancudos exponiéndose los pobladores al contagio de enfermedades como el dengue y el zika.

En lo largo de esta abandonada avenida se encuentra la aldea infantil “Santa Mónica”, El colegio Ramón Castilla, una empresa embotelladora de gaseosas, un centro de diversiones, un centro de investigación y afecta al colegio y parroquia Sagrada Familia. Al problema de la falta de desagüe se suma una vía sin pavimentar haciendo en temporada de lluvia un lugar inaccesible. En las huertas ya no cabe la habilitación de un silo más.

Por qué no se hizo el desagüe de la avenida Guardia Republicana. Es que acaso las autoridades de Belén y de San Juan no se ponen de acuerdo para asumir sus responsabilidades, debido a que estos problemas está en el límite de ambas jurisdicciones.

La secretaria de la directiva Norka Patricia Cachique Chávez expresó su molestia por este problema. Asegura que la desesperación y la falta de atención obligarían a los vecinos a cavar en la calle para habilitar más silos y desagüe.

El equipo de ProyContra llegó hasta la municipalidad de San Juan para conocer sobre el proyecto presentado en el 2012 como lo aseguraron los vecinos. En forma interna funcionarios de dicha municipalidad comentaron que la municipalidad de Belén, pidió que la municipalidad sanjuanina deje el proyecto para que Belén lo ejecute.

Tras idas y vueltas finalmente los representantes de los vecinos han encontrado una luz al final del túnel. Fueron recibidos por Martin Álvarez Ramírez, gerente de obras, infraestructura y desarrollo urbano y rural de la municipalidad de Belén, quien aseguró que se trabajará en la ejecución de la pavimentación de la avenida Guardia Republicana y otras acciones adicionales como cunetas y desagüe.

Ante el anuncio la secretaria de los pobladores de la avenida Guardia Republicana mostró su agradecimiento a la municipalidad de Belén. Sin embargo, demandó que mientras se desarrolle el proyecto y la ejecución de la obra, la municipalidad les asista en la mejora de los silos del lugar.

En respuesta al pedido de la dirigente el funcionario coordinó para que los pobladores compren sus tubos y la municipalidad los asistirá con asistencia técnica.

Solo se espera que la solución a este complicado problema de los pobladores de la avenida Guardia Republicana se dé lo más pronto posible y lo que ya figura en papel como solución se cristalice en la ejecución de la obra que termine beneficiando a los pobladores del lugar.

Dato:

Los pobladores de la Avenida Guardia Republicana desde hace 88 años no cuentan con el servicio del desagüe. Los vecinos aseguran que sus padres y abuelos ya murieron esperando que alguna autoridad se preocupe por este tema.

Dato:

Los vecinos manifestaron que ya dejaron documentos tanto en la municipalidad de Belén como en San Juan, solicitando el apoyo para que puedan contar con desagüe y que se arregle su calle, pero hasta el día de hoy no tienen ninguna respuesta.

(Visited 64 times, 64 visits today)