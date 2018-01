Mañana declarará ante Fiscalía Penal

Mishell Medina:

La joven que próximamente se convertirá en madre solo espera que se haga justicia, para ella y su bebé quienes pasaron la peor fiesta de Año Nuevo.

Aún sigo esperando que se me haga justicia, estoy tranquila y decidida a ir hasta el fondo de este caso, no voy a permitir más humillaciones ni abusos de nadie. Voy a ser madre y mi bebé me hace fuerte, me impulsa a seguir en este camino de buscar justicia y que Juan José Shibuya pague por lo que nos hizo. Así señaló la joven Mishell Medina Sandoval quien se ha recuperado de los golpes y moretones que le dejó su ex pareja pero las heridas de su alma aún están cicatrizando y sabe muy bien que con el tiempo se borrarán.

Este miércoles a las 09:00 de la mañana Mishell Medina acudirá a declarar en la Cuarta Fiscalía Penal del Ministerio Público sobre su caso de violencia familiar que sufrió en el día de Año Nuevo. Mientras que su ex pareja Juan José Shibuya Briones declarará mañana por la tarde para dar a conocer su versión. El padre de la joven gestante, Freddy Medina dijo que espera que se haga justicia para su hija. Shibuya hizo mucho daño a mi Mishell y en la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud han puesto en la modalidad de “Lesiones Leves” esta agresión, pero vamos a pedir a nuestro abogado que cambie esto porque no fueron lesiones leves ya que a mi hija por poco la matan, declaró.

