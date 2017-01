Maestros que no acudan a sus aulas serán sancionados

Dany Sifuentes:

Dany Sifuentes señaló que en la DREL hay una cantidad de abogados para garantizar que el 13 de marzo se inicie el año escolar.

El Director Regional de Educación de Loreto, Dany Sifuentes Talexio indicó que los maestros que no se van a sus centros de trabajo y perjudiquen a los alumnos en sus estudios, van a recibir una sanción y serán separados.

“Mi compromiso es por la educación y voy a caminar por cada institución educativa para ver que el maestro esté en sus aulas y ellos ya van a estar con su resolución en mano, no tiene que haber ningún problema porque ya todos estarán dictando sus clases, pero si encontramos un puesto vacío y este docentes este perjudicando a los escolares simplemente vamos a tomar medidas drásticas y sancionarlos, en mi gestión no habrá esas cosas”, expresó.

Así mismo dijo que dio un plazo a sus funcionarios para que entreguen los materiales educativos y si hasta el 12 de febrero no llegan a los colegios simplemente serán sacados, “Aquel funcionario que no camina a mi ritmo simplemente se tendrá que ir, por eso he dado un plazo para que se entreguen los materiales educativos y a mí no me van a venir a decir que no se puede, o cualquier pretextos simplemente se van”, declaró.

