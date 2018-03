Luis Alva negó haber recibido dinero de Barata

Luis Alva Castro rechazó lo declarado por el ex directivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, durante su interrogatorio en Sao Paulo por fiscales peruanos. En un comunicado dirigido a los dirigentes del partido, negó haber recibido la suma de US$200 mil para financiar la campaña presidencial de Alan García en 2006.

“Nunca gestioné, solicité y menos recibí aporte alguno del señor Barata ni de la empresa Odebrecht por lo que rechazo esa supuesta afirmación”, se lee en el comunicado. Además, indicó que se someterá a cualquier investigación que se le solicite.

“Con la conciencia tranquila –y de ser solicitado– me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales pues no tengo nada que ocultar”, precisó. También señaló que de momento no responderá a preguntas de la prensa ni brindará entrevistas hasta que “las investigaciones fiscales y judiciales concluyan que lo declarado no es cierto”.

