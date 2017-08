Los titulares

Reseña de las noticias: Marcha de los supremacistas blancos en Charlotteville, Virginia, Estados Unidos de América) y dejan a una joven muerta. El presidente Trump se hace el loco (obcecado por su no saber estar) y esquiva cualquier pronunciamiento contundente contra aquellos que pregonan el odio (muchos de ellas y ellos seguro que lo han votado). Huelga de maestros en Perú, de médicos, de enfermeras. Las autoridades peruanas no saben gestionar la situación de los maestros y les explota en la cara. Una autoridad judicial dice “que no se debe negociar con ellos” que eso es ceder. Las autoridades separatistas de Cataluña quieren el referéndum sí o sí para separarse de España. El presidente de gobierno del reino de España como suele ser su costumbre trata de evitar el lío como puede y nadie negocia; oídos sordos. Los separatistas o independentistas de la Comunidad Autónoma de Cataluña siguen dando la matraca. España se rompe, dicen los agoreros que piden salidas más autoritarias. Atentado en Barcelona. Mueren atropellados por una furgoneta catorce personas que paseaban por las ramblas y hay un centenar de heridos. Todos somos Cataluña, dicen en las redes sociales y se ponen la bandera española. Algunos periodistas conservadores y grandes dosis de mala leche echan la culpa a los progres porque contra los islamistas no hay que tener consideración, solo mano dura. No hubo bolardos en las vías para disuadir estos ataques fundamentalistas. Que sí. Una periodista llora ante las cámaras y los telespectadores se conmueven con cierta frivolidad. La unidad de España, reclaman unos. Las autoridades separatistas distinguen muertos entre catalanes y españoles. Interpelación a la ministra de Educación en Perú. Agenda Odebrecht que involucra a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La célula yihadista ha sido desarticulada, señalan fuentes del Ministerio del Interior de España. No, todavía siguen las investigaciones, replican las autoridades separatistas en Cataluña. Que sí, que no. Otro ataque en Turku, Finlandia. Quieren meter miedo a Occidente. Deslizamiento de tierra en Sierra Leona con muchos muertos… todos los días tenemos este abundante goteo de informaciones unas creíbles y otras no ¿en qué momento podemos pensar?

