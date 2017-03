Le pido que no haga un circo con el sector

Aníbal Muñoz a Aliardo Solsol:

El Director de la DIRESA Aníbal Muñoz señaló que acudió a la sesión de consejo ante el llamado de los consejeros, fue voluntariamente y presentó su exposición y sabe que a muchos no les gustó.

El consejero Aliardo Solsol está tergiversando las cosas, el hecho de no contestarle el celular no significa que no estamos atentos a lo que él solicite, lo que corresponde es que las gestiones se hacen con documentos y en lo posible en forma presencial. Yo le he sugerido que lo documente y considero que está haciendo un show, yo le pido que no utilice al sector salud, que no politice, sé que él está haciendo todo esto por intereses político ya que tienen intenciones de postular a la alcaldía de Requena y por ello está haciendo un circo. Así indicó el Director Regional de Salud en Loreto, Aníbal Muñoz Mendoza sobre su participación en la última sesión de consejo.

Sobre lo ocurrido en la sesión de consejo donde fue cuestionado el Director de la DIRESA manifestó que no tiene ningún problema de hablar con el consejero regional y que está abierto al dialogo. “Le deseo éxito en su campaña al consejero regional pero que no utilice al sector como una bandera política, el sector es algo serio y si está utilizando esto como acciones para su candidatura, bienvenido porque necesitamos líderes que tengan propuestas serias”, expresó.

