LÁTIGO O ABRAZO

Han pasado algunos días, desde que vergonzosamente te hemos ofendido como sociedad. Desde el primer momento me he preguntado cómo podemos ser tan insensibles y descorazonados. Tan torpes y salvajes para tratar un tema tremendamente delicado desde cualquier punto en que uno quisiera abordarlo. Social, educativo o periodísticamente. Se nos fue la mano, qué duda cabe.

Pero yo no quiero perder más el tiempo tratando de encontrar culpables. Explicaciones a lo inexplicable. Y razones a la sinrazón. Yo tan solo quiero hacerte saber que no todos queremos hacer leña del árbol caído. Que no todos nos enceguecemos por la cucufatería por un lado y el morbo por el otro. Que felizmente hay corazones latiendo y no todo es piedra en el pecho, que no todo es malicia y mala fe.

Hoy, que todos se han vuelto Nostradamus y hablan que el fin del mundo está, aquicito nomás, a la vuelta de la esquina, quiero decirte pequeña niña, que aun tú tienes el génesis para ti. Que no tienes nada que temer. Porque te equivocaste, cometiste un error, pero no por eso este planeta tiene que reventar en mil pedazos en tu cara y sumirte en la verguenza. No es ni pecado siquiera. Y por último, quién demonios somos nosotros para juzgarte, para señalarte y condenarte a la hoguera que siempre prende esta sociedad hipócrita.

Se han dado cuenta, de lo tremendamente inquisidores que nos hemos vuelto. De lo punitivos que somos -y pensar que esa palabrita aterra a muchos maestros en las evaluaciones-. Se han puesto a pensar lo lapidarios que como sociedad somos, esta quinceañera ante nuestros ojos merece el peor de los desprecios y repudios, más que María Magdalena hace unos dos mil años. Honestamente me provocó tanta frustración, asco y decepción la conducta humana de muchos en los recientes días.

Pero tú, si tú… ¿cómo estás, mujercita? ¿Tu familia, tus vecinos, tus amigos y compañeros de colegio, cómo te ven ahora? ¿Tus profesores -esos segundos padres-, el director, que papel han asumido? ¿Esos padres de familia, que como siempre tan preocupados por la educación de sus hijos, ya lograron que te expulsen de la institución educativa? ¿Y las autoridades, los responsables de aquellas instancias que inmediatamente debieron correr a protegerte, ya se hicieron presentes? ¿Cómo estás?

Si fueras mi hija, de arranque te juro que me hubiera molestado contigo, hubiera deseado que la tierra me trague, a ese condenado de muchacho hubiera querido darle su zurra. Sí, mi instinto animal hubiera aflorado, sin duda. Pero te aseguro que inmediatamente entraba en función el raciocinio, para frenarme y controlarme, porque eso somos, animales pero racionales. Nos preparamos para dominar la mente y el corazón. Al menos yo procuro morir en el intento, no.

Ay, chiquilla. Llorando te abrazaba, te besaba, te protegía y te gritaba que te amaba… que te amo. Te prendía la luz en medio de la penumbra en el que te sumergieron esos seres moralistas y perfectos. En serio, no te daba la espalda, no te cerraba la puerta, no me pusiera a lanzarte piedras como todo el mundo. Porque eres mi hija y a los hijos se les protege contra todo y en cualquier circunstancia. Porque así fueron conmigo.

Es tan fácil ser radicales, autoritarios y malos. Somos campeones siendo los correctos e infalibles. Porque vivimos para la apariencia y el qué dirán. Porque preferimos quedar bien con lo externo que con nuestros hijos. No sabemos ponernos en el pellejo del otro.

Yo apuesto por la paz, por la palabra que construye, por el amor. Este caso de los dos adolescentes teniendo sexo en un salón de clase nos ha desenmascarado, ha hecho que soltemos esos fantasmas y complejos que arrastramos como cadenas pesadas. Ha soltado la bestia del subconsciente.

No interesa que se trate de dos menores de edad, lo que cuenta es que nos mostremos como una sociedad que defiende, dizque, valores y principios. Claro, y lo tenemos que hacer con autoridad Vertical y dictatorial. Total, los niños y adolescentes no deben tener voz, ellos no cuentan. Cuando el peine anda el piojo se esconde, retumba una vez más en mis oídos.

La gran lección final es, que el sexo es malo, el peor de los pecados, es sucio y abominable. Más si se trata de adolescentes. Es un escándalo. Y el problema no debería ser el acto en sí, sino la forma como lo hicieron. Pero eso se conversa, se orienta. Pero ahí tocamos carne, ponemos el dedo en la llaga. Los padres le tenemos terror a hablar de sexo con nuestros hijos, mucho más con nuestras hijas.

Entonces pregunto. ¿Está bien cómo actuamos en esta oportunidad? Cada quien tiene su respuesta, cada quien decide si prefiere ser látigo o abrazo. Yo siempre me inclinaré por lo segundo.

(Visited 9 times, 9 visits today)