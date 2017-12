La posición de los cuatro congresistas que eligió Loreto ¿El silencio de los inocentes?

La decisión de indultar por razones humanitarias al expresidente Alberto Fujiori se conoció el 24 de diciembre entrada la noche. Contrariamente a lo que sucede con otros hechos donde los parlamentarios loretanos usan las redes sociales para autoproclamarse como autores o “padres” de alguna ley, esta oportunidad como la canción han guardado “respetable distancia”. Ya hablarán.

El 22 de julio del 2016 la congresista electa por Loreto, Tamy Arimborgo, juró al cargo con una frase que fue aplaudida en el hemiciclo: “Por el indulto humanitario de Alberto Fujimori, sí juro”. Al día siguiente de conocerse la decisión del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczinski, de indultar al expresidente Alberto Fujimori, Pro & Contra preguntó a Arimborgo cómo se sentía. Y contesto con una frase tan corta como su juramentación: “Felizzzzz… se esperó demasiado”.

Pro & Contra trató de obtener la versión de los demás congresistas, en el entendido que son representantes del pueblo de Loreto. Patricia Donayre, quien ingresó por Fuerza Popular y hoy pertenece a la bancada de PPK, dijo a través de uno de sus colaboradores que “por el momento no hablará”. Jorge Meléndez mandó a decir que va analizar la situación y que se encontraba en una capital provincial. Mientras que Juan Carlos del Aguila, no quiso pronunciarse.

Hasta el cierre de esta edición Del Aguila Cárdenas y Donayrse, otras veces tan activos en las redes sociales, no se refieron al tema. Lo último que escribió Juan Carlos del Aguila fue sobre la incapaciad moral de PPK debido a las mentiras que hizo sobre su relación con Odebrecht y le puso que tenía que renunciar o someterse a la vacancia. Mientras que Patricia Donayre el día que se salvó PPK de la vacancia gracias a la abstención de Kenji Fujimori y nueve de sus aliados en la bancada de Fuerza Popular, escribió en la redes: “Mi admiración, respeto y solidaridad con Kenji, Bienvenido Ramírez, Maritza García, Sonia Ecgevarría, M. Palma (…) colegas y amigos la conciencia y lealtad a los principios por encima de todo”.

La tarde del lunes 25, día central de Navidad, el congresista Jorge Meléndez aceptó una entrevista en RPP con Chema Salcedo y en ella, mientras varios ciudadanos se movilizaban en diversas ciudades del país contra la decisión presidencial y también varios simpatizantes de Alberto Fujmori festaban el indulto en la clínica en Jesús María, dijo que tuvo una última reunión con el Presidente y ahí se comunicó de este beneficio para el expresidente. También rechazó alguan negociación de votos con sujimoristas para evitar la vacancia presidencial y que “el jefe de Estado usó su prerrogativa constitucional y lo consideró necesario y que se necesita de un nuevo gabinete donde participen algunas fuerzas políticas que ayuden a garantizar la gobernabilidad del país”.

Mientras que el columnista del diario Peru21, Aldo Mariátegui, seguro motivado por los rumores que indican que Patricia Donayre ocuparía un Ministerio, escribió sobre la representante de los loretanos: “- Hasta ahora no entiendo cómo Keiko invitó a sus filas a Patricia Donayre: evidentemente no inspiraba confianza ni lealtad esta Anel Townsend loretana, una camaleona que vistió los colores oliveristas (FIM), toledistas (PP), paniagüistas (AP/FC) y ppkausas antes de ser keikista (y ahora kenjista). Poco criterio de recoger a esta oportunista candidata todopartido”. Pro & Contra insistió en pedir la versión de la congresista Donayre y siempre recibimos la misma respuesta.

En tanto los congresistas Juan Carlos del Aguila y Patricia Donayre han ingresado a una cura de silencio que no se sabe hasta cuando se prolongará, ha quedado claro que a pesar de pertenecer a bancadas diferentes Arimborgo con Meléndez están de acuerdo con el indulto. Una más feliz que el otro.

Si los congresistas se callaron los líderes regionales hicieron los suyo. No se ha conocido ninguna convocatoria para protestar por el indulto y apensar se observó algunos manifestantes contratados que frente al local de Fuerza Popular en Iquitos lanzaban gritos contra el expresidente Alberto Fujimori. Se ha convocado a nivel nacional una movilización para el jueves 28 de diciembre en todo el país. En Iquitos no existe un líder visible que lo haga. ¿Será porque la campaña electoral no se calienta o porque los candidatos de siempre no quieren comprarse un pleito que los aleje de los primeros lugares que dicen estar?

