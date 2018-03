“La mujer tiene que estar decidida siempre a crecer”

Frescia Ortega, imagen de varias marcas y mujer emprendedora:

Frescia Ortega es una comunicadora. No se anda en disquisiciones profesionales y cuando emprende proyectos pone en ellos alma, corazón y vida. Ya sea en la animación en televisión o en la producción de programas de contenidos destaca su profesionalismo. Siempre está capacitándose. Pro & Contra en este Día Internacional de la Mujer conversó con ella.

¿Cuándo empezaste en la conducción de televisión y que satisfacciones te ha dado?

Mi primera aparición en televisión fue como conductora en un programa llamado “Con talento” el 2006. Y fue grabado solo un bloque. El 2007 después de mi retorno del Miss Perú Mundo, donde fui cuarta finalista y gané el premio de Miss Cabello sedal Perú 2007, en Iquitos me contrataron para trabajar atendiendo las reservas. En conclusión, empecé en noviembre del 2007 en Amazonia TV. Yo era reportera y conductora del primer noticiero “Amazonia Al Día”. ¿Satisfacciones? Bueno, me permitió conocer más la realidad de la ciudad, tanto en el ámbito político, social, cultural.

Eres la figura de empresas y marcas, eso te convierte en lideresa de opinión, es una gran responsabilidad

Sí, y estoy muy agradecida con “Óptica Credilentes” que ya son como cuatro años o algo más que contratan mi servicio como imagen, igual agradezco a “Yamaha” que también me consideraron como embajadora de su marca, a “Pieers” una empresa textil de gran prestigio, así como a “Mega Chambi”. Sí, es una gran responsabilidad porque las personas te ven como un referente de estas empresas.

El mundo de la televisión es muy cruel, ¿porque crees que es así?

La televisión en sí no es cruel, somos nosotros quienes hacemos que este medio sea bueno o malo, damos la cara y quienes están detrás de esto como parte de una producción y quienes están frente a su pantalla, bueno tampoco puedo considerar que son malos o crueles con uno, las personas juzgamos y actuamos de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento.

En tu programa tenías un segmento cultural y de conocimiento de las ciudades, sabiendo que el público no prefiere ese tipo de información, ¿por qué decidiste incluir esos temas?

Me inicié como productora y conductora, reportera y editora del programa cultural “Retos y Aventuras” y después de tres años cambié el nombre a “Historias”, ambos programas me permitieron conocer más nuestra Amazonia y también puede viajar a Pucallpa, Tarapoto, Amazonas entre otras ciudades. A las personas les gustaba, en serio, y hay personas que aún me preguntan cuándo vuelve al aire, quizá no parezca humilde mi comentario pero fue un buen programa. Sin embargo lo dejé por motivos de estudios, estaba llevando la titulación y todo el tema para la tesis y además que ya estaba también con el programa “Un paso adelante”, ya no era fácil poder viajar y hacer los reportajes. Si bien “Historias” solo era fines de semana pero requería mucho trabajo de producción. Te aseguro que “Historias” volverá.

¿Qué nuevos proyectos en comunicación tienes?

Con la televisión tengo proyectado volver a sacar “Historias” este año. Realizo trabajo de comunicación también detrás de cámaras donde trabajo con niños desde los tres años. Y aunque digan que no es tan bueno contar tus proyectos, estoy en conversaciones para volver a retomar la producción para la pantalla grande, prefiero no dar mayores detalles ja ja ja.

¿Qué cosas que hiciste en tus inicios en la comunicación no volverías a hacer?

Creo que todo tiene su razón de ser, me apasiona la carrera que estudié, día a día aprendo y la verdad, gracias a Dios, me siento contenta en el trabajo que realicé y siento que puedo hacer más capacitándome, actualizándome en todo porque ya sabes que todo avanza de manera acelerada.

En el Día Internacional de la Mujer te lanzamos esta pregunta, ¿cuál crees que es el papel de la mujer loretana en estos tiempos

Sea el día internacional o no te aseguro que las loretanas casi no nos detenemos a celebrar porque muchas estamos trabajando. ¿Cuál creo que es su papel?, pues en estos tiempos podemos ver mujeres líderes, mujeres que se esfuerzan ya no solo por su familia sino por ellas mismas y ¿sabes?, eso algo que nunca dejaré de admirar. Por mi trabajo pude conocer muchos casos de mujeres ocupando cargos tan importantes que requiere de conocimiento y responsabilidad. Les deseo siempre lo mejor en todo lo que emprendan y no teman iniciar un proyecto por más complicado que esto parezca. Como me decía un señor que admiro y agradezco, don Raulito, un vecino a quien quiero: “Ten fe, pide a Dios sabiduría… El resto caerá por su propio peso…”. Desde este diario quiero dar un fuerte abrazo al señor Raulito, quien a pesar de los años y haber perdido la visión, al escuchar mi voz me reconoce.

Los hombres siempre ponen obstáculos al trabajo femenino, ¿lo sientes así?

No, creo que los obstáculos nos ponemos cada uno y que usemos como excusa es otra cosa. Una mujer que esté decida a crecer ya sea como persona, como profesional, siempre crecerá.

