La justicia se encargará de ver responsabilidades

Jimmy Soplín:

Jimmy Soplín aseguró que el expresidente nunca se corrió de la justicia y que no está de acuerdo con el linchamiento político que se quiere hacer

Jimmy Soplín Perea, el exgobernador de Iquitos en el gobierno de Alejandro Toledo habló en ProyContra Noticias y dijo que la justicia se encargará de determinar las responsabilidades penales del expresidente Alejandro Toledo y que la agrupación Perú Posible hace tiempo no realizaba vida orgánica en Loreto.

Además Soplín aseguró que el expresidente nunca se corrió de la justicia y que no está de acuerdo con el linchamiento político que se quiere hacer.

“Los problemas son personalistas, yo no puedo decirle a él calificativos porque no soy quien para darles aunque hay algunos que ya han salido, pero creo que no se debe dar el linchamiento político al ex gobernante”, refirió Soplín.

Asimismo dijo que tiene centimitos encontrados y siente una gran decepción, “Tengo un sentimiento y es lamentable que como ex presidente Alejandro Toledo este afrontando estos cargos pero esto puede suceder en todos lados y para mí ha sido una decepción tan grande, lo que debe de hacer es dar la cara y poner a la justicia”, manifestó.

