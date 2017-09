“¿La alcaldesa es irresponsable o cínica?”

Tato Barcia:

Reproducimos lo que escribió el presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, Tato Barcia, sobre la visita que hizo al Despacho de la Alcaldesa de Maynas, Adela Jimenez, y que ha provocado una controversia que seguro marcará la agenda por estos días.

“LO CORTÉS NO QUITA MI REPROBACIÓN: Me reuní con la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas, Adela Jimenez, a fin de entablar un diálogo y enterarme de primera mano cuáles eran las razones (según la MPM) de la paralización de las obras de pavimentación de varias calles en el centro de la ciudad, las mismas que viene causando molestias en los vecinos y perjudicando la venta normal de los comerciantes ubicados en las calles afectadas. Puedo resumir todo diciendo que definitivamente estamos frente a una “muy mala gestión” y no tendré “dos varas” a la hora de señalar los errores de este gobierno edil, y sus proyectos controvertidos, lo voy a decir con todas las letras. Lo hice ya, pero lo voy hacer más claramente. Los que mezclan ineptitud y mala gestión con corrupción le hacen un magro favor a la verdad o siembran una discusión seria sobre el futuro de nuestra “Isla Bonita”. Al final de la reunión salí más preocupado, que antes de ingresar. Y es que no hay una sola obra o adquisición de bienes y servicios en esta gestión municipal que no tenga sombras, que no tenga denuncias de mala ejecución. Si son pavimentaciones, remodelación de plazas, recolección de residuos sólidos, adquisición de scooters, etc, etc. Me pregunto ¿la Alcaldesa es una irresponsable o una cínica? O las dos cosas, porque intentaron venderme una figura hipócrita y falsa sobre la verdadera razón de la paralización de las pavimentaciones en la ciudad. Supongo que tendrán una explicación igual de surrealista para el resto de atrocidades.

