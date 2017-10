Presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, Tato Barcia:

El representante de los empresarios en Loreto, Tato Barcia, rompe fuegos contra la gestión de Adela Jiménez, que una vez más se ve envuelta en un escándalo por la entrega de una obra de cerca de 15 millones a un consorcio de empresas formadas en Pucallpa y que en un primer análisis lleva a corroborar que la alcaldesa está desesperada y que algunos caminos llevan a su esposo Rusbel Ferry. Una síntesis de la conversación con el empresario y datos que más adelante, como en otras oportunidades, nos conducirá al despilfarro y gasto escándalo de una gestión que hace agua por todos lados.

El último viernes cuando la reportera del programa “La razón” que conduce James Beuzeville Zumaeta en Radio Arpegio informó sobre el mal estado de una de las calles de la ciudad de Iquitos el experimentado periodista comentó a manera de sugerencia que “la alcaldesa Adela Jiménez y los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Maynas deberían solucionar ese problema, no esperen que Tato Barcia, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, salga a criticarles, porque cuando Tato habla no se mide con sus palabras”.

Pro & Contra dialogó con Tato Barcia sobre la gestión de Adela Jiménez y la última obra que ha iniciado con bombos y platillos y que es consecuencia de la Adjudicación Simplificada que otorgó la alcaldesa para el “Mejoramiento de las calles en los AA.HH Primero de enero, César López Silva, Rony Valera y Juan Isern Córdova por un monto de 14 millones 600 mil soles, donde desde la primera convocatoria a Licitación Pública se ha producido una serie de inconvenientes que inicialmente impidió que se inicie la obra y que tuvo que ser la misma entidad que convoque a nuevo proceso. En el nuevo proceso aparecen las mismas empresas y las mismas personas.

El Presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, Tato Barcia, aseguró que “la alcaldesa es cínica y corrupta”. Le solicitamos que explíque por qué llega a esa conclusión”.

“Tal y como reza su propio banner publicitario. “En la peor crisis económica que sufre Loreto, la Municipalidad Provincial de Maynas, construye obras. La señora alcaldesa Adela Jiménez cree que la ciudad es su chacra, y con el dinero de las arcas municipales puede hacer lo que le viene en gana, como si los ciudadanos fuéramos ignorantes. Resulta que ahora se adjudican obras muy por encima del Presupuesto Base, al límite de lo que el reglamento lo permite (109.99%), es todo un escándalo y una falta de respeto a la inteligencia de los iquiteños y cabe preguntarse, a qué porcentaje del presupuesto base se presentaron los postores perdedores -si ya no existe margen de maniobra- pero esto no resiste el menor análisis de la Contraloría, ya que la “corrupción” está más que evidente! Ya que se tuvo que dar un “areglo” previo entre los postores para sobrevalorar la obra, con la lógica aprobación de la autoridad edil”

Barcia, que conoce del sistema de contratación del Estado añadió que “la Municipalidad Provincial de Maynas convocó a la licitación simplificada para esa obra con un Presupuesto Base, sin IGV, de S/. 13’304,390.00. Fue otorgada al Consorcio Munich con RUC: 20602467172, con domicilio en la Urbanización Virgen de Loreto K-15 por un monto sin IGV, de S/. 14’634,829.25. Es decir la oferta ganadora está al 109.9999% del presupuesto base referencial, todo un escándalo”. Además, “tratan de engañar al pueblo de Iquitos publicando el presupuesto base referencial con IGV de S/. 15’699,180.00. cuando en realidad el postor ganador presentó su oferta económica por lo tanto el límite máximo a presentarse sin IGV, que permite la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Ley Nº 30225), y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF”.

“Esto es increíble, como se puede ver esto de publicar los presupuestos, con y sin IGV, debido a que estamos en la zona de Selva, les ha permitido camuflar a los “Iluminatis” encargados de adjudicar las obras en la MPM porque la convocatoria sale con IGV y les permite subir 10%, ya que el IGV les brinda un colchón de 18%. Y supongo que la “Coimision” que le toca a “Cosito” es mayor”, afirma Tato Barcia en clara referencia a Rusbel Ferry, quien en alguna oportunidad hasta asistía a las sesiones de Concejo pero que actualmente se alejó de las oficinas de la MPM.

Tato Barcia continúa y señala “Pero aquí no acaba todo este escándalo. El Comité de Selección estaba presidido por Abraham Junior Nuñez García con DNI No 45441244, e integrado por Edward Vásquez Ruiz con DNI No 05372048 y Amelia Del Socorro Goyburo Delgado con DNI No 40502427. Ellos estaban encargados de conducir el proceso de selección de la obra citada” De los 6 postores que adquirieron las bases, solo 3 se presentaron al acto de la licitación. Y luego de aperturarse los sobres que contienen las ofertas económicas aduciendo al artículo 53º de la Ley No 30225, y en una interpretación por demás sesgada del artículo 39º del reglamento(D.S. No 350-2015-EF) el Comité procedió a devolver los documentos de uno de los posteres y considerar su oferta económica como no presentada (coincidentemente la más baja de las tres). Quedaron solo dos postores hábiles: Consorcio 1ro de Enero – Maynas y Consorcio Múnich. Al día siguiente (8 de setiembre del 2017), se procede a evaluar los documentos de calificación presentados, en el que curiosamente ambos postores coincidieron en su oferta económica hasta en los decimales. El monto es de S/. 14’634,829.25. En un “arranque de lucidez celestial”, el comité de selección procedió a descalificar al primero de los consorcios por encontrarse efectuando obras fuera de la Amazonía”

Para seguir con la explicación Tato Barcia agrega que “inmediatamente procedieron a adjudicar la buena pro al “Consorcio Munich” conformado por las empresas “DRS Ingenieros Contratistas E.I.R.L.” con RUC : 20393069644, y la empresa “HORUS Contratistas Generales S.A.C.” con RUC : 20450299139, ambas domiciliadas en la ciudad de Pucallpa. El consorcio ganador no entrega una carta fianza de una Institución Bancaria, sino, alcanza la carta fianza No 217301653, por el importe de S/. 1’463,482.93; emitida por “INSUR S.A. Compañía de Seguros”; la misma que no cumple con la condición de ser “Incondicional, irrevocable y de realización automática”. Ya que la citada compañía si para algo es conocida es por no honrar la ejecuciones de las Fianzas valiéndose de argucias legales”

Por eso el presidente de la Cámara de Comercio asegura que “¡¡…la corrupción en las obras públicas es ya una constante pero en esta gestión tan “peculiar” de la Municipalidad Provincial de Maynas, diría que se ha generalizado y trasciende todos los límites inimaginables. La gestión de Adela Jiménez está plagada de torpezas. Con un simple recorrido por el distrito de Iquitos, nos damos cuenta que nuestra “Isla Bonita” está abandonada. Calles sucias, pistas con huecos por doquier, las veredas son un calvario para los transeúntes, semáforos inservibles, obras paralizadas por expedientes técnicos mal hechos, remodelación de plazas públicas cercadas con calaminas para impedir ver las irregularidades o lo que se esconderá debajo de la losa terminada, un servicio de recolección de residuos sólidos sobrevalorado, el tránsito en el centro de la ciudad es un caos, al margen de la contaminación sonora que genera. Y ahora tenemos todo un escándalo por la forma como se adjudican las obras en esta entidad edil. Porqué OSCE, el SNIP, la Contraloría General de la República, el Gobierno -en sus tres instancias-, la Fiscalía o el Poder Judicial nunca detectan antes del inicio de obra o de la entrega del adelanto y/o sancionan las sobrevaluaciones? ¿porqué en el distrito de Iquitos la corrupción en las obras públicas se ha generalizado?

Tato Barcia finaliza sosteniendo que “la criolla clase política local tiene siempre la esperanza de que ingresando al gobierno pueda agenciarse de dinero mal habido toda vez que la democracia farisea que vivimos -aun con la existencia del denominado Presupuesto Participativo para los gobiernos locales, que condiciona la existencia de Comités de Vigilancia de las Obras que allí se aprueba- facilita la sustracción del dinero público pues el sistema legal así lo permite. Ese dinero mal habido es la famosa coima. Pero también el empresariado tiene dinero mal habido aparte de sus ganancias legales. ¿Cómo la obtienen? De varias formas: sobrevaloración -la más típica-, adelantos por avance de obra sin que exista real avance físico en los mismos, festinación de documentos en las licitaciones, liquidación de obras realizadas cuando falta completar su ejecución, adendas fraudulentas -se ha generalizado bárbaramente- que elevan los costos de las obras licitadas en algunos casos hasta sin aprobación de la Contraloría General de la República y sin haberlas consignado en el SNIP”

