¡¡JUSTICIA PARA YVAN!!

La familia, amigos y simpatizantes del Movimiento Político Fuerza Loretana, nos dirigimos al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, al Presidente de la Junta de Fiscales de Loreto, a la Defensoría del Pueblo, a las organizaciones de Derechos Humanos y a la opinión pública regional y nacional, para manifestar nuestro más enérgico rechazo ante la injusta y arbitraria sentencia condenatoria contra el señor YVAN ENRIQUE VÁSQUEZ VALERA. Lo que ha quedado evidenciado en lo siguiente:

Primero.- Mediante un adelanto de condena, dictado el día 20 de diciembre de 2016, se condenó al señor Yván Enrique Vásquez Valera a seis años de pena privativa de libertad, sin embargo, la lectura integral de su sentencia, se realizó el día 29 de diciembre de 2016, constituyendo este proceder un caso único en la historia del país, que una ex autoridad regional con una larga trayectoria política, es privada de su libertad mediante un adelanto de fallo, lesionando sus derechos fundamentales, debido a que desde el día 20 hasta el 29 de diciembre, no ha podido interponer recurso de apelación, pues éste sólo es posible, luego de la lectura integral de la sentencia.

Segundo. – En este proceso que se le sigue a Yván Enrique Vásquez Valera, y por el cual hoy en día está en prisión, la Fiscalía lo acusó por Peculado (robo al Estado) y como calificación alternativa, Malversación de Fondos. En ambos casos, se ha demostrado la inocencia de estas imputaciones, tanto es así, que la Fiscalía RETIRÓ SU ACUSACIÓN respecto al delito de Malversación, decisión que fue ACEPTADA por el Juez, y fue ABSUELTO por delito de Peculado, por el mismo Juez, decisión que no fue apelada por la Fiscalía, quedando consentida.

Tercero. No obstante, lo mencionado en el párrafo anterior, el Juez José Chumbe Silva, lo condenó por el delito de Colusión, lo cual supone que el señor Vásquez Valera se coludió con el señor Ricardo Alejandro Rojas Vargas, para que éste último sea contratado para la elaboración del perfil del Proyecto de Alcantarillado, sin haberse realizado el proceso de Licitación Pública. Este hecho que jamás sucedió y el Juez NO PUDO PROBARLO, sin embargo, el señor Yván Enrique Vásquez Valera fue enviado a prisión.

Cuarto. – Al señor Ricardo Alejandro Rojas Vargas, no se le contrató, por lo tanto, no se le pagó ni un centavo por ese perfil, lo ha quedado demostrado en este juicio oral. Es más, de haberse dado la Licitación Pública para la contratación de un especialista que se encargue de la elaboración del indicado perfil, NO era el Gobierno Regional de Loreto el encargado de realizarlo, sino EPS- SEDALORETO, y esto también ha quedado demostrado en este juicio oral. Por lo que la Resolución Judicial de condena RESULTA ARBITRARIA, ABSURDA Y ABUSIVA.

Quinto.- La sentencia condenatoria resulta ilógica además, porque en esta imposible colusión para la elaboración del perfil, el Estado no sufrió perjuicio económico alguno, tal como lo dice el propio Juez en su sentencia condenatoria, no obstante, también se le condenó a Yván Enrique Vásquez Valera, al pago de una reparación civil de 500 millones de soles, lo que demuestra un total desconocimiento de la administración de justicia por parte de este criticado juez, que para muchos cedió ante la presión de cierto sector de la prensa, monitoreado por personas con poder político y económico, pues de otra forma no se explica esta secuencia de arbitrariedades.

¡¡POR LO QUE EN SALVAGUARDA DE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LOS CIUDADANOS EN LORETO, EXIGIMOS UN FALLO JUSTO DE LAS INSTANCIAS SUPERIORES, Y NO BAJO LA PRESIÓN MEDIÁTICA Y POLÍTICA DE QUIENES HOY MANEJAN LA REGIÓN LORETO!!.

Iquitos, 2 de enero de 2017.

En representación de la familia: Maggie Hirsch de Vásquez – DNI N° 05245161

En representación de los amigos: Elba Gutiérrez Y Solórzano – DNI N° 06260455

En representación de los simpatizantes: Bertha Núñez Córdova – DNI N° 05286667

