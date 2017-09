Jueza Wilma Palomino deniega petición de sobreseimiento del Ministerio Público

Por el caso de falsificación de documentos y fraude en contra de personas jurídicas

La jueza Betty Wilma Palomino Pedraza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Loreto, impartiendo justicia con imparcialidad y honestidad, declaró improcedente el pedido de sobreseimiento solicitado por la fiscalía, con relación al caso de falsificación de documentos y fraude de personas jurídicas que sigue a los imputados Eduardo Yabur, Jorge Miguel Torres Díaz y contra los notarios Florentino Quispe Ramos (Iquitos) y Ovidio Telada Huamán ( Pucallpa) así como contra de la SUNARP y empresa naviera ARGPER -SA .

En este caso, claramente se vio que a la fiscal Cinthya Ugaz Hidalgo que desconocía el caso, lo enviaron a sustentar un pedido de sobreseimiento que no tenía los elementos de convicción para que pueda oralizarlo, es decir; no tuvo los argumentos para justificarlo, siendo lo peor de todo, que los fiscales responsables de la presentación del sobreseimiento no concurrieron para defender su posición

A esta audiencia que duró cerca de tres horas, no concurrieron los abogados defensores de los imputados Eduardo Yabur, Torres Días, del notario Quispe Ramos , solo asistió la defensa técnica del notario Telada Huamán que estuvo a cargo del letrado Kerlin Vásquez.

Luego de la endeble sustentación fiscal, de la defensa del ciudadano Sergio Fontanella Bobo, así como del abogado del notario Telada Huamán, la jueza Wilma Palomino emitió la resolución respectiva, dijo que la empresa ARG-PER se dice que se creó en el mes de mayo del 2004 como accionistas a Eduardo Yabur con 99 mil acciones y Jorge Torres con mil acciones, posteriormente el 09 de mayo 2006, Yabur transfirió sus acciones al agraviado Sergio Fontanella, quedando con una sola acción y Torres Díaz también lo hizo . Sin embargo el 11 de agosto del 2006 los imputados Yabur y Torres, de manera irregular hicieron un incremento de capital por un monto de 1’174,882 a favor de Yabur y mil acciones a favor de Torres, sin la participación de Fontanella.

Con fecha 28 de mayo del 2007 se forma una junta general de accionistas con la participación de Fontanella y Yabur como secretario en donde acordaron dejar sin efecto los acuerdos del 11 de agosto del 2006, coordinando su inscripción en la SUNARP, pero Yabur no lo hizo, pero este libro de actas que contiene los efectos societarios no hay hasta la fecha y el libro donde está la transferencia de acciones, es decir; desconoció los acuerdos.

Pero, el 15 de abril del 2015 Yabur con escritura pública hizo constar el cambio de domicilio y el estatuto de la sociedad a su propio favor junto con Torres que no tuvo que ver en el caso e inscribieron el acta No. 01 ante el notario Florentino Quispe Ramos, pese a que existía un acta con la misma numeración y posteriormente realizaron la misma acción con un acuerdo societario ante el notario Telada Huamán en la ciudad de Pucallpa, hecho que fue observado por la SUNARP porque ya existía una inscripción anterior, todo de manera irregular.

Por todo estos actuados el Ministerio Público primigeniamente abrió investigación en contra los notarios públicos Florentino Quispe Ramos y Ovidio Telada Huamán por el delito de falsedad ideológica en agravio de Sergio Fontanella y la empresa ARG PER SA y contra Eduardo Yabur y Jorge Torres Díaz, como presuntos autores del delito de fraude en contra de personas jurídicas; pero inexplicablemente, posteriormente la fiscalía solicitó sobreseimiento en este caso, pero que no fue aceptada por el juzgado que despacha la jueza Wilma Palomino Pedraza.

Si Eduardo Yabur al haber una medida cautelar que dice que está suspendido en sus funciones y; aun así ha continuado tomando decisiones sin tener la facultad para hacerlo, eso ¿no es fraude a la administración de personas jurídicas?, ¿con esas decisiones no se ha puesto en riesgo el patrimonio de AREG PER SA?, preguntó la jueza.

Es decir, Eduardo Yabur sin tener la legitimidad ni la mayoría de acciones ha actuado en representación de la empresa ARG PER SA y desde 16 de octubre del 2014 al 26 de mayo del 2015 ha venido realizando diligencias como accionista mayoritario sin tener la legitimidad y haber dado a su conviviente acciones y asimismo un contrato de sub arrendamiento a favor de otra empresa, con ello se determina el perjuicio que ha estado ocasionando en el patrimonio de la empresa, además que no estuvo tributando ante la SUNAT . La jueza sostuvo; si sucedieron actos irregulares.

Con relación a los imputados Florentino Quispe Ramos y Ovidio Telada Huamán (Pucallpa) la jueza dijo que los notarios están en la obligación de verificar si se viene a inscribir un acuerdo societario que se encuentra en un libro, en el caso del notario Ovidio Telada debió a tener a la vista el libro No. 01 para verificar la secuencia de los acuerdos. Se debió verificar que los libros están inscritos en Registros Públicos en el caso del notario Quispe Ramos; entonces, ¿Cómo se pudo inscribir otro libro No 01 con la misma numeración?

La presunta coordinación que pudo tener el imputado Eduardo Yabur y el imputado Jorge Torres, con los notarios, será materia de prueba en la etapa que corresponde, por lo tanto el proceso que se sigue si es atribuible a los imputados, si existen pruebas para incorporar a la etapa de investigación. Los notarios están inmersos en una mala inscripción de un libro que ya existe.

Finalmente; existe una resolución judicial que pide a Eduardo Yabur exhibir los dos libros, pero, que hasta la fecha o lo ha hecho a pesar que en la Corte Suprema existe una copia de los mismos, es decir está desobedeciendo a la autoridad

Los libros que han sido legalizados por Florentino Quispe Ramos son aparentemente irregulares, y los libros contables inscritos en el notario Telada Huamán también deben ser materia de exhibición por parte del imputado Eduardo Yabur , sostuvo la jueza y categóricamente no aceptó el sobreseimiento solicitado por la fiscalía.

