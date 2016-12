Juan Carlos Gálvez quiere empañar elecciones

Sendy Espinoza

En total hay 3515 comuneros calificados para que emitan su voto este domingo 11 de diciembre en el local de la Comunidad Campesina desde las 08:00 de la mañana.

La Vocal del Comité Electoral de la Comunidad Campesina de San Juan, Sendy Espinoza Zambrano mencionó que Juan Carlos Gálvez Mondragón está creando sicosociales para empañar el proceso electoral que se llevará a cabo este domingo 11 de diciembre.

Según Espinoza indicó que el ambiente que se vive en la Comunidad Campesina es muy festivo y que tienen todo el apoyo de los comuneros.

Además dejó en claro que el que está obstaculizando y coordinando con Instituciones educativas para que no les permitan usar los ambientes para las elecciones es Juan Carlos Gálvez Mondragón, “Por medio de nuestro reglamento el señor Juan Carlos Gálvez no podrá participar de este proceso electoral porque él fue expulsado y no es un directivo. Él está amedrentando a todos y dijo que este proceso electoral no se realizará, está promoviendo que se cierren todos los colegios, hasta nos está amenazando que este domingo puede correr sangre”, expresó.

La Vocal señaló que Gálvez Mondragón no puede interferir en estas elecciones ya que tienen el apoyo de todos los comuneros y todos esperan la elección de la nueva directiva.

