Joel Parimango es un inmaduro

Elisbán Ochoa aseguró que con la salida de Joel Parimango rompe todo vínculo, en su reemplazo entra Martín Arévalo.

Ante la salida de Joel Parimango, el líder de la alianza MIRA MI LORETO, Elisbán Ochoa Sosa, indicó que el pre candidato se salió solo, y que no estaba inscrito en MI Loreto. “Yo le presenté mi preocupación por el puntaje demasiado reducido en el distrito de San Juan y que era joven que podía dar más en la política pero que no era su momento. Yo le plantee otra propuesta de pasar a la consejería y dijo que lo iba a pensar que me daría una respuesta. Además le mencioné que iba a conversar con Martín Arévalo para que entre en ese cupo que él dejaba y se mantenía el acuerdo que habíamos hablado y me sorprendió su conferencia de prensa, en vez de darme su respuesta sale con acusaciones desatinadas”.

Ochoa señaló que ahora Parimango sale con acusaciones bastante serias e irresponsables de su parte. Me sorprende y los escrúpulos muchas veces se esconden, no tuvo ningún reparo de conversar con Pancho Sanjurjo y al parecer está siendo manejado por su asesor que es un periodista bastante joven. Creo que todo lo que dijo es por inmadurez, considero que Joel Parimango es una persona inmadura y está rodeado de asesores primerizos en la política, manifestó.

Que quede claro que yo jamás he pedido dinero a los candidatos, es todo lo contrario, yo doy de donde tengo y siempre he aportado en mi partido. Los que me acompañan quieren ganar las elecciones y trabajaremos en eso, finalizó.

