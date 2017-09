Se las saben todas

La viveza y hasta la pillería están no solo en las entidades públicas también en las privadas, un ejemplo es lo que acaba de ocurrir en el banco que tenía la responsabilidad de realizar la preventa de las entradas para el partido de la selección peruana de futbol con Colombia, donde en menos que se persigna cura loco, las entradas volaron, desaparecieron, pero porque los propios trabajadores los compraron, dejando al aficionado con las ganas de adquirirlas.

Pa’ la calle…!!

Ante esta situación los directivos de la entidad financiera han emitido un comunicado donde dan cuenta de que los trabajadores responsables serán despedidos o sancionados según el caso, pero las entradas ya fueron recuperadas y las mismas serán donadas a un hogar de menores de Inabif para que los niños vayan a alentar al seleccionado de fútbol en su último partido clasificatorio, ojalá los pequeños le den toda la buena vibra a los muchachos de la bicolor.

Conferencitis aguada

Conferencias de prensas al por mayor habrá hoy, pero algunas se cruzan y a los colegas no les quedará que echar la moneda al aire o tirar los dados para decidir a cual ir. En el Gorelor el gobernador hablará a las 7:00 am., sobre la obra del nuevo Hospital Iquitos. La Cámara de Comercio está convocando casi a la misma hora, 7:30 am., para la presentación de un convenio con el Comité de Damas Solidarias con los Bomberos de Iquitos.

Mayor criterio

Por eso los de Cherl, inteligentemente, corrieron su conferencia a las 10 de la mañana, para presentar un estudio de la comunidad LGTBI. Pero a la misma hora ya tiene programada su conferencia los del Colegio de Arquitectos de Loreto sobre el proyecto del Parque Bicentenario de Iquitos. Y sabemos de un par más que están programadas.

Moviditos y motivaditos

Como ven los periodistas tendrán una mañana muy agitada en cuanto a conferencias. Ahora bien, sorprende estas programaciones sin tener el más mínimo criterio, acaso no saben los responsables de imagen de estas instituciones que la mayoría de los medios de comunicación y programas no cuentan con varios equipos de prensa. Salvo que pasar por “cajatambo” les obligue, no?

Hechos y no palabras

Los trabajadores del Hospital Iquitos desde ayer han implementado como medida de protesta realizar plantones las primeras horas de la mañana en la puerta de Emergencia. Lo cierto es que todos ellos ya no creen en las palabras del gobernador regional, solo esperan que el día de hoy en su conferencia anuncie cosas concretas sin mucho bla, bla, bla… Así están?

Qué dirán, qué harán

Ahora que la ministra de Energía y Minas, Cayenata Aljovín, ha salido a decir que no habrá Consulta Previa sobre el Lote 192, cuál será la actitud de los dirigentes indígenas de esa zona de la región Loreto. Sin duda esto lo único que hace es echarle más leña al fuego. Este gobierno no ha terminado de aprender la lección de Saramuro y Saramurillo.

(Visited 38 times, 38 visits today)