Ellos y su soledad

Total el dichoso plantón del Frente Patriótico no fue otra cosa que a sus dirigentes les dejaron plantados. Y eso no nos sorprende. Lo dijimos ayer en esta misma sección. Y no es que seamos brujos o adivinos, pero solo se trata de sentido lógico. La actual directiva de esta organización hace rato que le dio la espalda al pueblo y sus reales intereses, todo por venderse envueltito en papel celofán al poder naranja del flaco. Y eso el pueblo no lo olvida. Por eso estuvieron más solos que nunca en su microprotesta.

Nadie les cree

Y así sus dirigentes se molesten, hay que decirles la verdad, no queda de otra. El FPL ya no representa sino a ellos mismos por eso es que ni sus sombras ya les siguen o responden a sus convocatorias. De una población cerca a 600 mil habitantes si llegaron a 50 es una exageración descarada. Y si a eso decimos que más de la mitad fueron universitarios que estuvieron ahí por una nota, simplemente es para que nunca más vuelvan a creer que nos representan.

Más tercos que una mula

En serio es eso de que hay gente que se opone a la jornada del Censo Nacional. Eso ya sería lo último de lo último, mejor que alguien apague la luz -pero que no sea EO- y nos vamos todos de aquí. Es como si alguien que está a punto de pasar un examen médico completo y le diga al doctor, que mejor no y que solo va a tomar un analgésico o lo que fuera. El censo es una necesidad del país. Y bien vale el sacrificio de pasar un domingo en casa.

Lenguas de trapo

Da pena y vergüenza escuchar a algunos top de los noticieros radiales justificar el rechazo a la orden de inamovilidad porque los motocarristas tienen que trabajar. Pero si nadie podrá estar en la calle entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde, a quién demonios van a tener de pasajeros los mototaxistas. Solo un cabeza hueca puede hacer semejante análisis.

Todo es posible

El último rumor electoral es que se irán en la misma balsa en las próximas elecciones Adela para el Gorel, Monasí para Maynas, Hermógenes a Belén, Chuquipiondo por Punchana y Yoli va para San Juan. A primer golpe de vista hay varios que ya tienen movimiento, sin embargo todos sabemos que eso no es garantía de que puedan moverse a otro grupo. Así que está en cada quien que lo tome de la manera que desee esta información tan sólida como una cáscara de huevo.

Serrucho en mano

Pero si a esto le sumas lo que ha declarado para algunos medios Richard Vásquez que no descarta estar bajo la sombra de aquel arbolito y que si postula sería solo para la alcaldía de Maynas. Eso quiere decir, que llegaría con una tremenda motosierra para desplumar al pollito del MIRA. Ayayayay… esto se pone más bueno que un pocillo de upe en tarde de lluvia.

Mal de salud

Los trabajadores de la Diresa están nuevamente en huelga regional desde el viernes pasado y desde el martes 24 anuncian igual medida de lucha personal de EsSalud. Por lo que desde ya se debe tomar las respectivas medidas de prevención, porque así como van las cosas, el director de Salud tendrá que ponerse en caja para consultorios externos y el doctor Celis del Seguro se pondrá a entregar medicinas en farmacia. ¿Será posible eso?

Se vacilaban juntos

Jorge Rolando Cabrera Salvatierra se reirá a más no poder cuando se entere las divertidas versiones de Paco Bances sobre las francachelas que protagonizaban juntos, Paquito debería escribir un libro, Tierra Nueva lo editaría.

