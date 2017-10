Preparen las gargantas

Definitivo. Perú jugará con Nueva Zelanda los días 10 y 15 de noviembre en partidos de ida y vuelta. Tan solo 25 días nos separan con ese momento no apto para cardiacos que nos tocará vivir en esos dos encuentros por el repechaje. Después de eso no hay nada más que dos cosas. O clasificas al Mundial de Rusia 2018 o te das de cara con tu realidad y comienzas de cero.

La diferencia de horas

Algunos están confundidos hasta ahora, lo que pasa que si nos basamos en la hora de Nueva Zelanda el partido es el sábado 11, pero en hora peruanas, es viernes 10, hay casi mediodía de adelanto. Así que nos preparamos para ese día alentar a 11 mil kilómetros de distancia a los muchachos de la selección a las10:15 de la noche.

Lluvia bendita

Habrá que ponerle una velita a todos los santos, pero por sobre todas las cosas al Cristo Morado, que por cierto la Procesión del Señor de los Milagros hizo su recorrido, el sábado por la noche y la madrugada del domingo, en medio de una torrencial lluvia, sobre todo el tramo final en su retorno a la iglesia Matriz.

Cambio en el equipo

La colega Pilar Shapiama fue elegida Decana del Colegio de Periodistas en Loreto, y desde aquí le deseamos todo tipo de éxitos. Al igual que saludamos la gestión de Carmen Goche. Solo esperamos que los periodistas entendamos, y esto puede encabezar el CPL junto a los otros gremios existentes, que cuando más alejados estemos del poder y los gobernantes nuestra labor será más clara y transparente.

En la luna

Si hay alguien que ya hace ratos se adelantó y llegó a Nueva Zelanda es la regidora Ofelia Chávez, porque eso de que después de tres meses que reventó la noticia de los scooter o Transportadores unipersonales, como quieran llamarlo, nos salga a decir muy suelta de huesos que no sabe del tema y que en todo caso va a informarse primero, tan solo confirma que ella está a miles de kilómetros de su realidad. Es solo la más clara demostración que hay regidores y regidores.

Alertados

La Morgue esta en emergencia, las cámaras frigoríficas están malogradas, no hay reactivos, insumos, implementos y varias cosas que necesita el personal que labora ahí. Y no solo se trata de olores putrefactos, sino de bacterias y gases que son un peligro para la salud pública porque en el aire ya están una serie de enfermedades. Pero como esto no les da cosquillas a nuestras autoridades, pues hay que persignarnos, para no contraer ningún mal y para en las próximas elecciones tampoco elegir mal.

Otra vez

A Joel solo le dio su visto bueno Mera, pero el mismo confirmó que los otros miembros no se manifestaron al respecto. Es decir ni Monasí ni Jane, ni Vidaurre, le expresaron su apoyo de manera concreta, que todo fue una charla con el líder Jorge Mera. Acaso no tiene una lección de su anterior experiencia como candidato. Acaso tropezar con la misma quiruma o piedra lo único que haría es pintarle como un mal político. Bueno, dicen que solo al gato no le capan dos veces.

(Visited 43 times, 43 visits today)