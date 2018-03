Nuevamente las sombras

El señor Mario Ríos se marchó de Electro Oriente pero no se llevó las sombras, las tinieblas, los apagones. De eso pueden dar fe los moradores del asentamiento humano Buenos Aires, del distrito de Punchana. Desde hace 15 días no tienen alumbrado público y las tinieblas gobiernan todas las noches. De eso se aprovechan los delincuentes para ejecutar sus fechorías. Los vecinos de uno y otro sexo no saben qué hacer ante esa lamentable situación, y piden al alcalde Euler Hernández que interponga sus buenos oficios para que la empresa eléctrica se deje de cosas y restituya el alumbrado público.

Cifras increíbles

Las principales autoridades de la región, los máximos representantes del poder pequeño y provinciano, los que dirigen los destinos de esta parte del país, están en rojo, están desaprobados, están hasta las patas. Todo ello de acuerdo a los números y las cifras de la encuesta que publicamos ayer. Todos ellas y ellas, salvo una sola excepción, no reciben la aprobación de los encuestados y más bien revelan una impopularidad impresionante. Las cifras son increíbles y revelan el lado oscuro de la política, el saldo de pésimas gestiones y el resultado de la inercia de nuestros políticos. Lo peor de todo es que a estas alturas del partido esas cifras ya no se pueden cambiar y así tendremos el fenómeno de la equivocación de los electores al elegir a nulidades, el tiempo perdido otra vez.

Inercia de parlamentarios

En la misma encuesta un comentario aparte merecen las cifras de los parlamentarios. Todos ellos y ellas están desaprobados ya que desde que asumieron sus altos cargos poco o nada han hecho por la región. En el mundillo de los escaños esos parlamentarios de ambos sexos andan perdidos, no se distinguen por nada y jamás auspician iniciativas legislativas que beneficien a esta parte del país. Esos representantes están como pintados en la pared, son estériles a más no poder y cobran puntualmente sus jugosos sueldos. No vale la pena haberlos elegido y nada se puede esperar de ellos y ellas. Por eso están con esas cifras en rojo, esos índices de desaprobación y esa sanción de parte de los pobladores.

Una renuncia más

El desconocido parlamentario Luis Alberto Yika García, representante de La Libertad, agarró sus chivas y sus corotos y se marchó de Fuerza Popular. Es decir, renunció a seguir en el partido que dirige Keiko Fujimori. De esa manera el otrora monolítico y mayoritario partido sufre una nueva baja y como que se desmorona perdiendo su hegemonía en el Congreso. El renunciante no quedará en el vacío o deambulando por los pasillos del Parlamento sino que pasará a formar parte del grupo parlamentario que comanda Kenyi Fujimori. Así el hijo del ingeniero habrá sumado un miembro más a sus ambiciones de convertirse en presidente de este país.

Los problemas del parque

Es lamentable el pésimo estado en que se encuentra el Parque Zonal. Las canchas sintéticas están deterioradas, hay caos por todas partes y, lo que es peor es que nadie toma al toro por las astas. Hay un letrero que prohíbe el uso de las canchas, pero nadie hace caso y la municipalidad de Maynas no hace respetar sus decisiones. A ese paso ese parque importante corre el riesgo de convertirse en un potrero inútil e inservible. Sería conveniente que la alcaldesa, Adela Jiménez Mera, haga algo para salvar ese parque que se deteriora día a día.

En búsqueda de autocrítica

La empresa Sedaloreto no tiene pelos en la lengua y ha lanzado un comunicado criticando las deficiencias de la empresa eléctrica. No faltaba más y estamos de acuerdo con el contenido de dicha crítica pública. Pero nos parecería mejor que dicha entidad acuática se deje de cosas, deje de mirar la viga en el ojo ajeno y mire dentro de casa. Estamos seguros que solo así podrá darse cuenta del pésimo servicio que brinda a sus sufridos usuarios y entonces hará una autocrítica, comprometiéndose a mejorar en el término de la distancia.

Puente en peligro

Un puente de 300 metros, ubicado en la calle 7 de junio, del distrito de Belén, puede desmoronarse en cualquier momento. La tragedia ronda en ese lugar y puede haber victimas mortales. Los horcones y las tablas muestran deterioro, algunos tramos ya se han caído y nadie está libre de sufrir un accidente. Antes de la desgracia y de las victimas sería conveniente que intervenga la autoridad edil de Belén para reparar ese puente en peligro.

