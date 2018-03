El cuento largo

El ministro Jorge Meléndez Celis es un hombre optimista. No cabe la menor duda. Acaba de decir que va a erradicar la pobreza en un sector de la provincia del Datem. Habrá que ver. En realidad, eso de acabar con la pobreza es un cuento largo. Desde hace tiempo, no faltan optimistas que prometen terminar con ese flagelo. Los políticos, por ejemplo, son expertos en prometer que aniquilarán la pobreza en el Perú. Pero la pobreza sigue vigente en este país de miércoles. Habrá que ver si el ministro Meléndez tiene mejor suerte al lidiar contra la pobreza en una provincia tan pobre. .

La deuda de la alcaldesa

La alcaldesa de Maynas, Adela Jiménez Mera, es partidaria de la virgen del puño, de la billetera clausurada. De otra forma no se explica el no pago a diferentes trabajadores de la Municipalidad de Maynas. Desde hace meses, desde enero, estos no pasan por caja, ni cobran sus haberes. Y por ello han armado una protesta en los ambientes del mismo municipio, exigiendo el correspondiente pago. La alcaldesa tiene que atenderles, tiene que abrir la mano y soltar los billetes, tiene que abrir la billetera y dejar que el dinero vaya a aquellos trabajadores que no cobran desde hace meses. No hay otra salida para ese inconveniente lamentable que afecta a tantos hogares.

El sueño del alcalde

El alcalde de San Juan, Francisco Sanjurjo Dávila tiene que ser mosca. No puede cruzarse de brazos y dormirse en sus laureles. Y todavía roncar apaciblemente como si nada pasaría a su alrededor. El alcalde no puede esperar que la protesta estalle ante su propia casa como ocurrió con los moradores del asentamiento humano Jorge Chávez, los cuales fueron hasta su vivienda a reclamarle. El alcalde debería evitar ese bochorno y tomar cartas en el asunto, puesto que tiene tantos funcionarios y asesores que deberían conectarse con las necesidades y urgencias de la población, y evitar esa mala imagen de gente arribando hasta su hogar como si nada.

Directores denunciados

El comienzo de las clases escolares está cerca y la educación entre nosotros está por los suelos. Tan mal estamos que en la actualidad 15 directores de centros educativos han sido denunciados. El delito que cometieron fue realizar los consabidos cobros indebidos a la hora de la matrícula. Para esos angelitos de nada sirven los dispositivos vigentes ni las recomendaciones del ministerio educativo. Y cobran dolosamente sin importarles las consecuencias de sus oscuros actos. La cosa está peor si consideramos que de 10 colegios 6 han ejecutados los cobros fraudulentos. La corrupción en el sector tiene entonces como pilares a los mismos directores que no vacilan en cometer sus fechorías antes del inicio de las clases escolares.

Maestros ausentes

La ausencia de maestros desde el primer día de clases es uno de los males de la educación nuestra. Cada año se repite el problema y este año no podía ser de otra manera. Para el 1 de marzo estaba designado que los profesores deberían arribar a sus puestos y lugares de enseñanza. Algunos llegaron, el resto brilló por su ausencia. Los padres de familia de varios lugares vienen denunciando esa falta o tardanza. Y sorprende que hasta ahora nadie tome al toro por las astas y acabe con ese grave problema que conspira contra el aprendizaje de los estudiantes de varios lugares de la región.

Protesta por Colegio

Los padres y maestros del colegio Santo Cristo de Bagazán han salido de protesta contra las autoridades. Las clases están por comenzar y todavía no se hace entrega de dicho centro educativo. Nadie sabe si ya se terminaron las reparaciones y si ya ese lugar puede funcionar como centro de estudios. Nadie tampoco da razón a los requerimientos de los unos y los otros y parece que la cosa va para largo. Las clases ya comienzan y los padres de familia no quieren que sus hijos se queden sin estudiar y por ello han dicho que radicalizaran su protesta si es que nadie les escucha.

Agua enferma

La escasa agua potable de todos los días, ese pésimo servicio cotidiano, puede ser peor. Eso lo saben los moradores de la calle Miraflores, de Punchana. Resulta que el agua que envía de vez en cuando Sedaloreto cae sucia y muestra la presencia de ciertas larvas. Es como si un mal nefasto hubiera atrapado a esa agua exigua y mala que llega en esas condiciones como una calamidad pública. Esa agua sucia y con larvas que se vierte por los grifos es todo un drama para los vivientes de esa calle. Los mismos viene protestando ante la empresa y exigen que se les entregue agua verdadera, agua sin suciedad y sin larvas.

