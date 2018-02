La invención de la pólvora

La pólvora, como todo el mundo sabe, fue descubierta hace siglos. Pero de vez en cuando aparecen paltos que fungen de inventores de última hora. El “historiador” Martín Reátegui acaba de inventar nuevamente la pólvora. Desdeñando los hallazgos ajenos, las noticias reveladas por otros, dijo que la Casa de Fierro no fue construida por Eiffel. Eso lo sabemos desde hace tiempo. Y es absurdo que alguien venga a repetir esa conocida versión como si se tratara de una novedad, de un aporte importante. Sería conveniente que el susodicho se preocupe por investigar más, por conocer más, por ahondar más para que pueda aportar algo al conocimiento de nuestra realidad. Caso contrario, seguirá descubriendo la pólvora en sus intervenciones públicas.

La ley del cholo barato

La ley de Rosa Bartra o Modalidad Formativa no Remunerada es la vuelta al pasado más oscuro de la patria. Es el regreso a la explotación del hombre por el hombre, es el retorno del cholo barato. Es lamentable que a estas alturas del partido a alguien se le ocurra hacer trabajar gratis a los demás. Pero así es. La congresista fujimorista ha desempolvado la conducta más reaccionaria para tratar de beneficiar a los empleadores que tendrán sus cholos baratos a disposición y antojo. Los más perjudicados con esa ley serán los jóvenes que no tienen experiencia laboral. Así tendrán que trabajar de sol a sombra sin cobrar un solo centavo. Algo que sorprende pues se supone que toda labor tiene que recibir la paga correspondiente.

Pregunta para Andrés Ferreira y la plata de constructor

Como para recordarnos que la campaña entra en su recta final un constructor que tiene como denominador común realizar malas obras y no pagar salarios justos ni puntuales a sus trabajadores está que ofrece dar plata para la campaña a varios candidatos. Como no puede dar en efectivo les ofrece espacios, minutos, segundos en los medios de comunicación que maneja, en realidad que desmaneja. Que le reciban, que le acepten, pero si esos políticos ganan que le hagan lo que le hizo un alcalde distrital, le trató como lo que es: una basura. Como el constructor entró en cólera se fue a un restaurante a buscar al alcalde y le amenazó con pistola. ¿Quién es el constructor, quién el alcalde? Andrés Ferreira Macedo, regidor de la MPM, extesorero del Frente Patriótico de Loreto, exfuncionario de Radio Arpegio y actual lavador de vehículos, puede tener la respuesta.

La basura eterna

En la cuadra 13 de Próspero, en pleno distrito de Belén, hay un basurero perpetuo. Haga sol o lluvia, caigan rayos o centellas, vengan diluvios o catástrofes, esos desperdicios continúan allí. Los vendedores del mercado, los comerciantes del lugar, los mismos vivientes llevan a ese lugar, a cualquier hora, sus desperdicios. No les importa formar un promontorio de basura que afea a la calle, tampoco les interesa la hora del paso de los camiones recogedores. Y esa conducta permanente, cotidiana, es uno de los males que impiden la limpieza de Belén y de otros lugares, porque en tantas partes de Iquitos hay sitios de basura eterna. Esos desperdicios perennes describen el mapa de la impotencia y son como lunares sembrados en varias partes. Sería conveniente que las autoridades hagan algo para hacer que los vecinos no acumulen sus desperdicios, contribuyendo a la permanente suciedad de todos los días.

El pésimo primer lugar

La región Loreto en pleno, con sus autoridades vigentes, sus políticos ávidos, sus funcionarios que no funcionan, ocupa un denigrante primer lugar a nivel nacional. Se trata del primer lugar en informalidad. Nada menos. El 71% de la población que se dedica a diferentes actividades ignora la formalidad y, lo que es peor, no tiene ninguna intención de salir de ese estado. Prefiere realizar sus labores fuera de la ley, lejos de las normas vigentes, cerca del delito. No debemos aceptar ese destino que nos hacer convivir con una conducta que perjudica a los unos y los otros. El pésimo primer lugar no puede seguir siendo normal entre nosotros. Sería conveniente que se ejecute una campaña orientada a hacer que la formalidad gane terreno para que Loreto se convierta en un lugar donde no reina ni gobierna ese flagelo nacional.

La labor de la peste

En una ciudad ganada por la juerga, el vacilón, el empinamiento del codo, los bailes de jueves a domingo, la peste rosa o Sida ha sentado sus reales. De acuerdo a informes confiables dados por el Ministerio de Salud, en Iquitos ocurren 12 casos de Sida al mes. La cifra es alarmante y revela que de casi nada sirven las alertas, las advertencias y las recomendaciones para combatir ese flagelo. La peste rosa entonces es un verdadero peligro, un peligro latente, para la población que no toma sus medidas y actúa como si el Sida no existiera. Pero ese mal existe desde hace tiempo y causa grandes estragos en varios lugares. Iquitos no está libre de sus desmanes y sería importante que las distintas autoridades tomen cartas en el asunto.

Exalumnos se preparan

Este sábado 3 de marzo comienza un nuevo campeonato. El segundo del año. Luego del éxito logrado por la “Copa Maurilio” organizado por el diario Pro & Contra, se viene el organizado por los integrantes de la promoción 1993 que cumple sus Bodas de Plata. Este campeonato será todo un éxito, sin duda y saludamos y felicitamos a los de la promo “Silvino Treceño Ríos”.

(Visited 51 times, 51 visits today)