A dormir con la duda

Tal cual se preveía, la jornada en el Congreso comenzó a las 9 de la mañana y tras escuchar al presidente Kuczynski y a su abogado, Alberto Borea, nuestros oídos tuvieron que soportar la tortura de escuchar a los legisladores, y, como también sospechamos, se despacharon a sus anchas en los 5 minutos en promedio que tuvieron para mover la lengua. Y escribimos estas líneas sin saber a ciencia cierta a qué hora terminará este martirio.

Como en la escuelita

Alberto Borea, demostró una vez más que es un extraordinario orador, abogado, político y que conoce los ambientes y sentir del Parlamento como la palma de sus manos. Por momentos parecía que estaba en una catedra sobre Leyes y la Constitución, frente a un centenar de alumnos que estaban en el repechaje del curso, quienes le miraban con la boca abierta pero con la mente cerrada.

Colectiveros abusivos

Ayer los noticieros radiales arrancaron con una protesta de pobladores de la carretera Iquitos – Nauta de la zona de Los Delfines contra los transportistas y el alza de pasajes. Las personas indicaban que los choferes y cobradores son unos malcriados, abusivos y prepotentes. Que no tienen ninguna consideración con los niños que van al colegio, con los ancianos y hasta con las mujeres embarazadas o con pequeños en brazos. Esto es gravísimo, pero también uno se pregunta: ¿Y dónde pues están las autoridades?

Dónde estarán

Pero lo sucedido con los pobladores de Los Delfines, tan solo es una muestra de una serie de atropellos y abusos que sufren los ciudadanos de a pie. Los hombres y mujeres del cinturón urbano, donde a parte del problema del transporte, sufren con la escasez o falta de agua potable, con los cúmulos de basura, las inundaciones, las enfermedades diarreicas, de la piel, sumados a la anemia y desnutrición. Ahí donde la violencia de género es mucho más fuerte y constante, donde el embarazo en adolescentes y abuso sexual contra menores de edad es pan de todos los días. Y por eso vale preguntarse una y otra vez hasta el cansancio: ¿Y dónde pues están las autoridades?

Ojo con los niños

Hay que insistir a los padres de familia que tengan muchísimo cuidado con los juegos pirotécnicos con los que van a jugar sus hijos. Es importante tener presente que no los podemos dejar solos. Qué debemos darnos un tiempo, dejar la copa de champagne o las chelitas, para acompañarlos y estar vigilantes. Basta con darle una mirada a años anteriores para justificar nuestra preocupación. La cantidad de amagos e incendios que los bomberos tienen que atender en esta época del año. Más vale prevenir que lamentar. Ya lo saben.

Esas obras

El domingo 24 las familias del mundo cristiano se preparan a recibir el nacimiento del Niño Dios, en Iquitos no estaremos ajenos a este acontecimiento de amor y fe. La tradición nos dice que antes había pastorales recorriendo las calles, pero ya prácticamente desaparecieron. Las familias se volcaban a las plazas. Los niños correteaban en sus cuadras y barrios. Y en la mesa grande se dejaba todo listo para la cena. Mucho de eso se ha perdido. Pero a pesar que ahora se quiera hacer mucho de eso no se podría. Porque hay plazas y calles cerradas por obras abandonadas o paralizadas. Así que, mejor, nos quedamos en casita y en nuestras oraciones al niño Manuelito, hay que pedirle que ilumine a la empresa eléctrica para que no nos deje a oscuras. O la del agua para que justo estos días no nos tenga de sed. Y a las empresas telefónicas, que siquiera nos permitan mandar nuestros mensajitos de saludo a nuestros seres queridos. Qué así sea.

¡Feliz Navidad!

Desde el grupo Pro y Contra, queremos expresarles nuestros mejores deseos de paz, unión y amor, en esta Navidad. Que el niño Dios pueda en cada uno de los hogares ser mensaje de buenas nuevas para los pobladores de buena voluntad. Que pueda la familia estar reunida en torno a él, porque es el niño Jesús el gran y único protagonista de esta celebración. ¡Feliz Navidad, amigos lectores, televidentes e internautas!

