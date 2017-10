TANTAS VECES ADELA

1 of 4

La alcaldesa de Maynas tiene tiempo de sobra para perderlo en la redacción de cartas notariales. La última de la serie es un ejemplo farragoso de citas legales y jurisprudentes para salirse con la suya. Así, manipulando a su antojo las verdades del derecho, conchudamente quiere tapar el sol con un minúsculo dedo. Se declara ofendida por las declaraciones de un ciudadano, que tiene todo el derecho de expresar su opinión, pero no presenta pruebas sólidas y contundentes para aclarar las cosas, para contradecir al declarante. De esa manera su queja queda en el aire, oculta entre citas de leyes y leguleyadas. Lo que sorprende de esa manía de enviar cartas notariales a este diario, es que no envía las mismas cartas a otros medios y a otros periodistas que también le dicen tantas cosas. Ya sería el colmo que Adela Jiménez quiera darnos lecciones de periodismo cuando lo que debería narrar es cómo bajaba la palanca para que los programas que le eran hostiles no se emitieran. Para terminar una frase que sirve para ella y para los que hacemos este diario: “Periodismo no es repetir lo que todos hablan, sino develar aquello que nadie conoce”. Ramón Salaverría.

CARTA NOTARIAL

Iquitos, 10 de Octubre del 2017

Señor:

JAIME VASQUEZ VALCARCEL

Gerente

DIARIO PRO Y CONTRA

Jr. Trujillo N° 1565-Distrito de Punchana

Provincia de Maynas –Región Loreto

Ciudad.-

ASUNTO: PONGO DE SU CONOCIMIENTO AFIRMACIONES CALUMNIOSAS Y DIFAMATORIAS EMITIDAS CONTRA LA SUSCRITA.

Mediante la presente carta que se cursa por conducto notarial, me dirijo a usted, y al amparo de lo manifestado en el artículo 2 inciso 1,4y7de nuestra constitución política del Perú; articulo 12 del código penal; el Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 emitido por las salas penales permanentes y transitorias que establecen criterios para resolver controversias o derechos en conflicto(honor y libertades de expresión o de información );los criterios establecidos en la sentencia del tribunal constitucional en el expediente 3362-2004-AA-TC(en calidad de procedente vinculante), amparo la presente .

La presente la es dirigida, con relación a las afirmaciones vertidas el día 09 de octubre del presente año, donde en la página 6 y 7 de su Diario Pro y Contra, se publica una nota periodística conteniendo un dialogo entre el sr Sergio Raúl Barcia Romano con Pro y Contra, en el cual el mencionado sujeto manifestó las siguientes afirmaciones calumniosas y difamatorias refiriéndose a mi persona: “la alcaldesa es cínica y corrupta “.

Las afirmaciones vertidas por este sujeto no solo son INEXACTAS, si no también son completamente FALSAS, pues se sustenta en una serie de AFIRMACIONES QUE NO CORRESPONDEN A LA VERDAD, patrañas que llama fuertemente la atención por la LIGEREZA Y POCA SERIEDAD con que la indica que las mismas son publicadas en su diario, pues el mencionado sujeto ha Proferido todas sus afirmaciones difamatoria y calumniosas contra mi persona, sin ningún tipo de intervención de parte de Ud., pues todo lo contrario , permitió que se publique todas esas afirmaciones en agravio de mi persona.

El Tribunal Constitucional y nuestra Corte Suprema de Justicia, ha establecido los parámetros en los que se encuentra el derecho a la Libertad de Expresión y a la Libertad de Información; no obstante, también han señalado la “no “protección constitucional a dichos derechos cuando se proponga información o se atribuya a otra persona –como lo han hecho con el suscrito- una determinada conducta que resulta falsa, y peor aún, atentatoria contra el honor. Tampoco existe protección constitucional cuando no se muestra interés o diligencia mínima en la comprobación de la verdad. En este caso se actúa sin observar los deberes subjetivos de comprobación razonable de la fiabilidad o viabilidad de la información o de la fuente, lo que debe hacerse desde parámetros subjetivo: se requiere que la información haya sido diligentemente contrastada con datos objetivos e imparciales.

La conducta efectuada por el sujeto Barcia Romano ha vulnerado bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, sobre quien iniciare las acciones legales que correspondan en aras de salvaguardar mi honor y buena reputación.

Finalmente, hago de su conocimiento que he remitido carta notarial contra el sujeto BARCIA ROMANO, a efectos que cumpla en rectificarse en el plazo improrrogable de 24.

Estando a lo expuesto, en caso estas personas incumplan con las peticiones efectuadas por esta parte, procederé a iniciar las acciones legales que correspondan contra los responsables, en los cuales se encontraría incluido el duelo del Diario Pro y Contra.

Atentamente.

Adela Esmeralda Jiménez Mera

DNI 16631741

Calle Brasil N°. 823- Iquitos

(Visited 10 times, 10 visits today)