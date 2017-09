Qué corona se manejan

Se han dado cuenta que pese a ser una obligación el uso del casco, hay personajes privilegiados a los que la policía de tránsito no les molesta. Por ejemplo a los funcionarios de alto nivel, incluyendo regidores, de las municipalidades. Personal que labora en Ministerio Público o Poder Judicial, y ahí están fiscales y jueces. Qué corona se manejan estos señores para que muy orondos se paseen por las calles sin este accesorio obligatorio.

Siempre les falta ubicaina

Pero si esto no les llama la atención, hay todo un pelotón de reporteros y periodistas que, por su amistad con jefes policiales o porque están pegaditos a una municipalidad o Gorelor, no usan casco. Y si son personal vinculado a las oficinas de imagen o protocolo, pues ya se imaginan. Ellos pasan piola. Entonces decimos, no se mide a todos con la misma vara. Las leyes en este país son solo para los ciudadanos de a pie. No pues.

Qué vaina

Hoy más que nunca comprobamos que la frase: “el enemigo de un peruano es otro peruano”, lamentablemente es la puritita verdad. Miren y lean, nomás, todo lo que dicen aquellos que han nacido para fregarle la vida a los que consiguen algo positivo. Esos que al despertarse se miran al espejo y se preguntan, “a quien voy a fregar ahora”. El importante y valioso triunfo del seleccionado de futbol, no significa nada para una manada de criticones que les han bautizado no con agua sino con gasolina.

Mes peruano

A propósito del seleccionado de futbol de Perú. Sus dos últimos partidos se jugarán el 5 y 10 de octubre próximo, frente a Argentina y Colombia, respectivamente. Sí, en el mes morado, del Cristo de Pachacamilla, ojalá se haga el milagro en este mes de tanta devoción del pueblo peruano. Pero los jugadores y el comando técnico tendrán que poner mucho de su parte para seguir sumando puntos que nos puedan llevar al mundial de Rusia 2018.

A chobazos

Los jaloneos entre la Opipp y la muni Maynas, definitivamente ya les tiene hasta la coronilla a los vecinos de Iquitos. Las obras de mejoras de cuadras de varias calles están paralizadas y los que deberían dar una pronta salida al problema, lo único que saben es poner piedras y quirumas en el camino. Mientras ellos se jalan los pelos, la población está indignada.

En qué andan

El martes soportamos una lluvia torrencial acompañada de vientos fuertes que causaron perjuicio a propiedades públicas y privadas, así como afectó a árboles en diferentes sectores de la ciudad de Iquitos. Pero, preguntamos, que hacen las autoridades al respecto, a razón de que no es la primera vez que se registra un fenómeno natural de estas características. Qué acciones, que medidas de precaución. ¿Qué?

Ya no

Se anuncia para mañana un paro de 24 horas por parte de los maestros, a raíz de la presentación de la ministra de Educación en el Congreso de la República, o sea, como una especie de presión para que de una vez la manden a su casa. Creemos que lo peor que pueden hacer los profesores es llevar adelante estas acciones cuando deberían estar ya avocados a sus alumnos. Hay otras formas de meterle presión al gobierno sin que se siga afectando a los escolares.

