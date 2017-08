Acciones extremas

Ayer la protesta de los maestros llegó a un punto crítico y preocupante cuando varios de ellos en plena plaza 28 de Julio, se picaron con agujas de inyectables para provocarse un sangrado, mientras sus colegas lanzaban arengas y vivas. La desesperación llegó cuando uno de los profesores que se desangraba se desvaneció delante de todos, incluso de los periodistas que cubrían información.

Paciencia e inteligencia

Entendemos que están mortificados y molestos los maestros, y que incluso para llamar la atención de los medios tienen que idear una serie de acciones, pero herirse, desangrarse, poner en riesgo sus integridad física y su salud, no es broma. Así, solo se hacen daño los propios docentes y al gobierno de PPK no le dan ni cosquilla, porque ha demostrado que junto a su ministra de educación es insensible a la lucha indefinida.

Calma maestros, calma

La vigilia de ayer en plaza de Armas, ojalá haya servido para darle serenidad -que tanto se necesita en momentos difíciles- a los maestros, para que entiendan que deben estar más unidos que nunca, pero por sobre todo fuertes, lucidos y sanos. No pueden hacerse daño. No deben lastimarse. Y sus alumnos están preocupados por ustedes. No les causen una impresión y hasta susto con actos como los del sangrado. Ellos confían en ustedes y aunque muchos no lo quieran reconocer, admiran a sus maestros.

En agenda

Lo ocurrido con la mamá de la expresidenta del Consejo de Ministros Ana Jara, quién lamentablemente perdió la vida por una falta de atención oportuna en EsSalud, deja al descubierto un problema de siempre pero que como no le afectaba a una figura importante de la política, pues quedaba en la indiferencia. Las Emergencias deben ser atendidas si o si, pero lo primero que te piden es tu DNI, si no lo tienes te fregaste, no hay atención. Y esto pasa en la mayoría de establecimientos del país.

El calvario de todos los días

No es novedad que los trámites, que el papeleo, la formalidad está por encima de la vida de las personas. Puedes estar al borde de la muerte pero si no tienes en ese momento tu DNI, pues ya fuiste. Y si es en una clínica, la situación es peor. Todos se mean en las Leyes. Eso de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad es pura letra. Terrible realidad.

El puente

Hasta que por fin encontró luz verde la obra del puente sobre el río Nanay. La buena Pro se entregó ayer por la tarde, siendo ganador el consorcio conformado por las empresas Mota Engil Perú, Cosapi e Incot SAC. Lo que se espera ahora, es que esta anhelada obra se construya de buena forma y en el tiempo previsto, porque de malas experiencias ya estamos hasta el cogote los loretanos.

Quién pues es

A propósito de obras grandes y de enorme impacto para los loretanos, lo del proyecto de interconexión Carretera Iquitos – Costa Norte, ha provocado que dos congresistas jueguen a la gana gana con el asunto de la autoría del referido proyecto. Juan Carlos de Águila de Fuerza Popular y Jorge Meléndez de PPK, se atribuyen cada quien, como el padre de la criatura. A ese paso el gobierno pedirá la prueba del ADN para ver quien es quien. Son la muertetete…!!

