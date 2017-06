SOS EN EL ESTRECHO

La emergencia continúa en El Estrecho y la población está en protesta, es que sienten no solo la indiferencia de las autoridades sino de los medios de comunicación de Iquitos, que poco o nada vienen informando de la tragedia que ya cobró una víctima. A través de una llamada telefónica a ProyContra varios pobladores se muestran mortificados al mismo tiempo que asustados, porque los derrumbes continúan y el río Putumayo ya se llevó casi en su totalidad el jirón 28 de Julio.

INVESTIGACION A FONDO

El caso del abogado Víctor Isla y el alcalde de Tarapoto, debe seguir con las investigaciones en las instancias correspondientes. Es el Ministerio Público y luego el Poder Judicial quienes tiene que ir hasta el fondo de este hecho escandaloso. Tras el debido proceso, por los cuales debemos ser muy exigentes y vigilantes para que se cumpla con el debido curso de la justicia, debemos esperar que se informe el resultado de todo lo investigado.

¿DÓNDE ESTA LA CORTINA DE HUMO?

Lo que no podemos es estar con un solo tema matiné, vermut y noche, no podemos dejar a un lado asuntos tan o igual de importantes para la región, solo porque hay una orden descarada para machacar en lo mismo. En ese escenario por eso tenemos a periodistas que hoy se han convertido en policías, fiscales, jueces… y hasta en expertos peritos especializados en audios. Por ello han sentenciado y han condenado. Esa es su estrategia, pero la población no puede tragarse ese sapo.

HASTA EL PERNO

Basta con escuchar, leer o ver todos los días con su rollo, teñido de naranja y donde los ladradores de la Prensa Bruta y Achorada-PBA, son los que se ponen en primera fila. Los muy fiscalizadores e investigadores, los apasionados anticorrupción sin embargo no dicen ni pio de las denuncias en la Drel donde la administradora engreída del gobernador hace lo que quiere en ese sector, de la protesta de los pobladores de Nuevo Santa María, de la crisis que les tiene cual plañideras llorando sobre la leche derramada. No, no hay nada de eso. A la cárcel todos a los que ellos alegremente llaman delincuentes, pero ni con el pétalo de una rosa le tocan al prófugo Cirilo Torres. Nada de nada. Una simple demostración que son títeres o muñecos ventrílocuos.

LA DAMA DE HIERRO

A propósito de la denuncia en diversos medios de comunicación por parte del dirigente David Cubas de lo que ocurre en la Drel, solo nos lleva a preguntar en voz alta. Qué poder tiene la administradora Marioly Oliveira, tremendamente cuestionada pero que es la única que sobrevive a las crisis y escándalos en la dirección de Educación. Han pasado ya 5 directores y ella continua firme, todos se mueven y remueven, pero la señora no. Qué agarre que tiene en el Gorelor, tan importante e indispensable ya pues es, como para que ni el flaco tenga nadita de ganas de mandarle a su casa. Algo huele feo ahí, en serio.

DICTADORCILLOS

Lo que ocurre en Sedaloreto debe ser rechazado por todos, porque eso de despedir arbitrariamente a una trabajadora por haber cometido el pecado de criticar a la gestión actual del presidente del directorio y al gerente general, francamente que es de cobardía y abuso de autoridad. El mensaje es clarísimo. Que nadie se atreva a decir ni pio de Zegarra y Santana, porque esos señores son los todopoderosos e intocables en la empresa de agua. Y bueno, lo dejamos ahí, no vaya a ser que nos manden a cortar el agua porque cometimos tremenda falta al criticarlos.

HOY ES EL DÍA

Ni bien nos despertamos hoy vamos a ir emocionados y muy felices a ver como colocan la primera piedra o ladrillo en el Hospital Iquitos. Esa obra tan anhelada y anunciada por parte del gobierno regional y que se ha postergado ya en varias oportunidades. Quizás por eso nos miran algunos como ilusos y confiados, pero en serio, no creemos que el flaco juegue con las expectativas y esperanzas de la población. Hoy se inicia sí o sí, ese fue su ofrecimiento en la última reunión que ha sostenido con los del Cuerpo Médico del HI, y nosotros no tenemos por qué poner en duda su palabra. O… es que acaso ya nos ha mentido antes…?

