ADELAnte

La campaña ya empezó en los predios ediles que maneja Adela. Y eso se comprueba porque un alto funcionario edil –en realidad se debe decir bajo funcionario a juzgar por el papel que juega contra la clase trabajadora- ha informado que todos los CAS, esa modalidad de contrato que siempre es un abuso antitrabajador, deben “aportar” 50 soles para los fines proselitistas de la autoridad. Eso nos ha informado un trabajador y nos ha confirmado otro trabajador. No le hemos llamado al funcionario porque hace tiempo ni la jefa de Imagen contesta los llamados de este diario y porque realmente nos da cosas tan solo abordar el tema, es decir que quiten plata a los trabajadores.

¿Le hicieron caso a la fiscal?

Habrá comprando los insumos Sedaloreto, nos referimos a aquellos químicos que se necesita para la potabilización del agua. Porque solo basta recordar que la Fiscalía de Prevención del Delito les exhortó a los funcionarios respectivos para que puedan abastecerse de estos productos y el plazo era hasta hoy. Por eso volvemos a preguntar. ¿Ya compraron? O nos van a salir con otro bolero, aunque sea mándense con Hipocresía, sobre todo esa parte que dice: “morir de sed habiendo tanta agua…”

Conversen bonito

Están en medio de un jaloneo la muni de Mynas con los motocarristas, sobre todo los que forman parte de los sindicatos que tienen sus paraderos en puntos específicos de la ciudad de Iquitos, por ejemplo, en el banco de la Nación, Palacio de Justicia, Mercado de Belén, etc. Lo cierto es que los dirigentes de este grupo de transportistas le reclaman a la jefa de Transito maría Huansi que no esté queriendo experimentar sobre cosas que ya están acordadas. ¿Se acordará?

Ni un sol más

El detalle es que este servicio de motocarros en los paraderos señalados, se toman la libertad de cobrar por encima de la tarifa común, bajo el argumento que ellos ofrecen seguridad. No deben cobrar de más. Mucho menos con ese pretexto, porque sus obligación es conducir a sus pasajeros con seguridad y respeto. Y punto.

Capacitados y limpios

A propósito de mototaxistas, no es por nada pero antes de pelear por paraderos deben exigirá sus colegas mayor compromiso con los pasajeros y la ciudadanía en general. Cómo puede ser posible que uno suba a una de estas unidades y el conductor este con unos olores insoportables. Eso es aseo, higiene. También capacitaciones para que no se monten sobre las zonas amarillas, un ejemplo, en la intercepción de Grau con Bermúdez no se puede cruzar. Ahí hay una zona restringida pintada de amarillo, pero haya cada motocarrista que le importa un rábano esto. Así no pues.

Está bien

Nos parece muy bien que se realicen operativos en los embarcaderos fluviales donde prestan servicio a pasajeros y turistas nacionales y extranjeros esas embarcaciones pequeñas, porque todo que tenga que ver con el tema de la seguridad, no debe minimizarse. Y lo que ha realizado la Dircetura junto a Fiscalía y otras instancias está bien. Aquí no le regateamos ni le mezquinamos reconocimientos a nadie que se merezca, como que tampoco nos callamos cuando hay que criticar.

Más seguido

Lo importante eso sí -y es la preocupación, duda y hasta incredulidad de algunos, es que estas acciones sean flor de un día, hechos aislados o extraordinarios- deben ser constantes y estratégicos. Porque a veces se dan pasos importantes y luego todo vuelve a cero o se enfrían. Con esto hasta pierden el respeto de los informales. Por eso insistimos, buen trabajo y será positivo si es permanente.

