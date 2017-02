El cherry del Ferry

Bueno pues, el bendito Ferry ya está en aguas peruanas, y aquí en Enapu se da los últimos toques para brindar el servicio correspondiente. Claro, será algo temporal hasta que en un año aproximadamente se concluya el espacio definitivo. Pero en medio de todo, seguimos con la duda en la cabeza. Cuál es el afán del Gorelor para seguir e insistir reventándose cohetes con ratablancas ajenas. La empresa privada responsable no levanta ni polvo, pero del entorno del flaco, ¡carambas! Cómo festejan por anticipado. Qué no nos sorprenda que en el viaje inaugural se lea un banner con la frase: “Gracias gobernador, por tu gestión tenemos el Ferry”. Solo queda esperar.

Salud Mental I

Tras lo ocurrido en el distrito limeño de Independencia donde un joven fue abatida por un policía de civil, tras provocar la muerte de 4 personas, comenzó el debate nacional para encontrar las razones de tal episodio. La salud mental saltó a la luz. Y como lo que manda Lima pega en provincias pues aquí en la ciudad se lee en redes sociales y hasta en los medios de comunicación al respecto. Todo nos parece importante, menos que se hable de los temas solo “por moda” o por estar en nivel “preocupado” o “enterado”. Eso en resumen tiene fuerte carga de hipocresía.

Salud mental II

Acaso para los iquiteños en particular el tema de la salud mental recién nos provoca tal preocupación. Y las veces que se ha exigido a las autoridades mayor responsabilidad y preocupación sobre esto. Dónde estuvieron hoy que como una jauría se expresa. Dónde. O acaso las terribles noticias de violencia familiar y de género no tiene que ver con salud mental. No hay semana donde no se informe sobre un hombre pegalón y hasta marchas en todo el Perú se han realizado, hay organizaciones que trabajan duro al respecto. Y los que hoy hablan de salud mental no les daba ni la tos. En conclusión el machismo es un trastorno mental, no solo es cultural.

La selva tiembla

Una de las cosas que debemos tener muy en claro los loretanos es que debemos tomar bien en serio los simulacros de todo tipo y para toda circunstancia que se programan. Siempre hemos visto que todo se toma a la ligera, “es un cojudeo”, hemos escuchado de boca incluso de autoridades estas jornadas. Hoy Indeci hace las recomendaciones del caso una vez más y reafirma que la amazonia es también una zona sísmica. Entonces, hay que participar de los simulacros contra sismos.

Función estelar

Con esos gerentes y autoridades tranquilamente algún empresario puede invertir en montar un circo para las próximas Fiestas Patrias, en serio, sería un gol de media cancha y un mate de risa para los iquiteños. Realmente se salen con cada chiste que lo único que provocan es que la gente se burle de ellos. Entonces, levantar una carpa en esta ciudad para tal fin no es una idea descabellada. Es más, los payasitos favoritos serían “Combita” y “Plumoncito”.

Ni de adorno

Si hacemos un balance de lo que se gastó en hacer esos puestos de vigilancia ciudadana y su aporte en bien de la seguridad de los vecinos, nos daremos cuenta que de lejos el saldo es negativo. Solo basta con hacer un poco de memoria y recordar cómo se construyeron e inauguraron los mismos. Casi era una competencia entre los distritos y la provincia. Y ahí los tenemos en diferentes zonas de la ciudad sin que ya nos llame la atención de que estén a puertas cerradas o sea albergue de gente de mal vivir. Qué cosas, no.

Cuidado con los plumones

Queremos hacer un llamado a los padres de familia, ahora que la mayoría está comprando los útiles escolares para sus menores hijos. Tengan mucho cuidado con comprar plumones y marcadores, es mejor que no los adquieran, porque hay la gran posibilidad que desde el gobierno del flaco salga la disposición para que se intervenga a toda persona que porte plumones, pues pueden ser que quieran atentar contra las instituciones públicas para que hagan creer que son fisuras o grietas en las paredes. Así que están avisados.

(Visited 3 times, 3 visits today)