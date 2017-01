El pedido de Patricia Donayre

En el archivo de la Mesa Directiva señala “Visto el Oficio 0042-2016-2017- CCR/CR del Congresista Miguel Ángel Torres Morales, Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, a través del cual traslada la Carta 05-2016/2017-PEDP de la Congresista Patricia Donayre Pasquel, quien en su calidad de Coordinadora del Grupo de Trabajo de estudio de la reforma electoral, solicita la contratación de dos (02) especialistas en el tema constitucional y de reforma electoral. Se acordó: Autorizar la contratación de un profesional en la modalidad de CAS, con una retribución mensual de S/ 9,500, para el Grupo de Trabajo de estudio de la reforma electoral, y en el marco del módulo adicional de apoyo al trabajo de la Organización Parlamentaria”. Falta conocer quién es el especialista en la materia y que trabaja con la congresista Patricia Donayre, hija de la señora Lucero Pasquel, quienes son propietarias de una radio y un canal de televisión Iquitos.

Otro pedido de Patricia Donayre

En los archivos de la Mesa Directiva se tiene otro pedido, el “Oficio 011-2016-2017-CPAAAyE-CR, a través del cual traslada la Carta 06-2016/2017- PEDP de la Congresista Patricia Donayre Pasquel, quien en su calidad de Coordinadora del Grupo de Trabajo de Amazonía Sostenible, solicita la contratación de dos especialistas en la materia”. Se sabe que este pedido no fue aprobado. Pero vamos que la congresista pide especialistas como si nada. Claro, que no en todo le hacen su gusto.

Un pedido a la señora Lucero

Ya que a la señora Patricia Donayre Pasquel le gusta realizar pedidos para la contratación de personal y parece que los profesionales que reglamentariamente le corresponde contratar no le son suficientes, desde este diario, más cachosos que nunca, le queremos pedir a través de su señora madre Lucero Pasquel que por favor nos alquile un espacio en la radio que posee y en el canal también. No para un programa cultural ni para uno de entretenimiento. No, no y no. Queremos que nos alquile un espacio para promocionar “El teletroca”, es decir invitar a los pobladores que vayan al distrito de San Juan a hacer lo que todos hacen. Ojalá que la señora Lucero, maestra de Historia en las aulas del Colegio Sagrado Corazón, entienda nuestro pedido. Queremos hacer publicidad del prostíbulo, señora Lucero. Gracias por la atención.

Paja en ojo ajeno y viga en propio

Ya son risibles los que hacen el coro al gobernador Fernando Meléndez con aquello de la contratación del abogado Juan Manuel del Aguila, hermano del congresista Juan Carlos del Aguila, en Migraciones. Como Meléndez ha perdido todo tipo de escrúpulos los que le hacen el coro, le defienden y aplauden en los medios de comunicación y en las redes sociales siguen ese camino. Y como esos coristas son más chismosos que los chismosos en broma y en serio conversan que el flaco ha puesto un tarifario a quienes reciben una propina mensual. Los que colocan un post rebotando las acciones de su gobierno tienen un monto, los que colocan un post con palabras propias destacando las acciones de su gobierno tienen un monto mayor, los que logran que la prensa local se interese por las “noticias sembradas” tiene un monto más elevadito, los que logran que la prensa local y nacional se interese por “noticias” tienen un monto más elevado. Los que logran todo lo anterior en un solo post tiene aparte del pago mensual un pago adicional. Lo que Dios se los da que San Pedro se los bendiga. Por eso es que ven la paja en el ojo ajeno y no se dan cuenta de la tremenda viga que tienen en el propio.

Una ayudadita

Esos coristas de Meléndez deberían abordar el tema de los despedidos del PEDICP y por lo menos quedarían bien con algo de conciencia que les queda. Porque en esa entidad que depende del Ministerio de Agricultura y que se ocupa de proyectos fronterizos el gobernador hace y deshace. Tanto así que los trabajadores muestran documentos de las arbitrariedades y torpezas.

Flaquito y otro paro

Ya más risible es lo que promueve contra Sedaloreto el gobernador Fernando Meléndez. Ahora resulta que convoca un paro contra el mal servicio de la empresa que abastece de agua. Y es que el gobernador no aprende ni de sus propios errores. Si ya se comprobó que el paro convocado contra el doctor Aldo Atarama, cuando se desempeñaba como Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, no tuvo éxito ahora quiere hacer uno contra Sedaloreto. No hay duda que el gobernador está hecho para el odio y la maldad, así su biografía será como la letra de un vals criollo.

Morante sobre su exjefe

El asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y ex hombre de confianza del gobernador Fernando Meléndez ha sido contundente al catalogar como “nocivo y mezquino” a la autoridad regional. En este diario que llevamos varios años informando sobre las autoridades y se ha entrevistado a miles de políticos debemos admitir que nunca se ha calificado con esos términos a un político que ejerce el gobierno. Pero también hay que decir que Fernando Meléndez es único en las cosas malas y horribles que hace.

