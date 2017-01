Nauta está que quema

La gestión del MIL en la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta que encabeza Manuel Cárdenas está que quema. O sería mejor decir que está que se quema poco a poco. Con la difusión de los audios donde interviene el alcalde solo queda esperar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones sobre la vacancia planteada. Es la segunda vez en dos años que se pide la vacancia del alcalde que llegó a ese puesto por el MIL.

Datem no se enfría

La provincia de Datem del Marañón tiene en la Red de Salud una entidad que grafica plenamente la forma cómo se maneja el sector en la actual administración regional. Es decir, en medio del caos, la improvisación y la mediocridad. El jefe de la DIRESA, Anibal Muñoz Mendoza, ya debió decidir inmediatamente los cambios de los funcionarios pero no lo hace por las características antes señaladas.

Congresista del odio y la prostitución

La congresista de Fuerza Popular, es decir del fujimorismo, la señora Patricia Donayre Pasquel, tan abogada y constitucionalista que se cree y tan llena de principios éticos y morales se autoproclama debería predicar con el ejemplo. Y no prostituir la frecuencia estatal de una radio y un canal de televisión que el Estado le ha dado para que administre. Está bien que haya mandado al diablo todos los principios que alguna vez dijo defender para enrolarse al fujimorismo pero que no haga de sus medios un recipiente de putrefacción. Y que piense en su familia, en sus hijos, o mejor: que haga escuchar a sus hijos lo que se propala en sus medios y si eso quiere que se escuche y se vea pues se entenderá que quiere para la región Loreto. Que la congresista del fujimorismo no transforme su odio en prostitución. Que si le queda algo de decencia que muestre eso en los medios que administra. La cochinada tiene que ser para los cochinos.

Promoverá otro paro Meléndez

El gobernador regional Fernando Meléndez Celis parece que está por promover otro paro en contra de quienes no bailan a su ritmo. Para eso usará los mismos métodos del año pasado. Parece que el gobernador no se arrepiente del último paro que convocó contra Aldo Atarama y que fue un total fracaso y se apresta a ordenar otra paralización. Como se nota que Meléndez se especializa en el intento de destruir y no quiere emprender nada constructivo. Y eso sucede cuando una persona está empeñada en poner trabas a lo que otros hacen y no se preocupa en lanzar ideas innovadoras.

Quistococha sin salvavidas

Cuando ingresó la señora Carmen Rojas a la DIRCETURA todos creían que el salvavidas llegó al sector. Pero no ha sido así. Ya han pasado varios meses y, por ejemplo, ni siquiera el zoológico de Quistococha cuenta con salvavidas para los visitantes que llegan a sus instalaciones. Cualquiera de estos días se puede producir una desgracia y seguro que la robusta mujer de confianza del Gorel culpará a la anterior gestión. Y, ojo ojito, cuando decimos anterior gestión no nos referimos a la que estuvo a cargo de Fuerza Loretana sino a la que tenía como jefa a Patricia Álvarez Vásquez y, si desean la que encabezó Daniela Aréstegui. La última salió por los recibos de honorarios profesionales fantasmas y la primera fue acusada por Carmen Rojas de haberse beneficiado con la confección de uniformes para el personal de DIRCETURA. Como se podrán dar cuenta tres directoras ha tenido al DIRCETURA y de turismo, artesanía y comercio no se tiene nada.

Siquiera un conciertito

Ya verán que el aniversario de Iquitos pasará desapercibido y la celebración mayor será con un baile. Qué diferencia con otras ciudades del país donde se aprovecha el aniversario del pueblo para resaltar la historia y elevar la autoestima de los pobladores. Arequipa, Cusco, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Rioja, son ciudades que celebran sus fiestas con tradiciones y aportes de los foráneos. Parece que en Iquitos ni siquiera un conciertito se programará. Y pensar que en el mes de diciembre por lo menos en tres lugares se organizó conciertos de coros y orquestas que bien podrían ser convocados. Ahí está “Voces Amazónicas” que deslumbró en el auditorio del Vicariato Apostólico de Iquitos, el Coro Polifónico de Loreto que brilló en la Iglesia Matriz y la Orquesta de Cámara del Colegio Nuestra Señora de Fátima que deleitó en el patio de ese colegio. Ahhh, nos olvidábamos de la orquesta del Colegio Nacional de Iquitos que promueve el profesor Armando Cuya y dirige el profesor Córdova. Es decir, no es falta de orquestas sino falta de iniciativa y de visión y misión. Para el próximo año será.

Descanse en paz, maestro

Reyando Cruz ha muerto. Con él se va el integrante de una generación de músicos que mezclaba no sólo acordes sino vocación con pasión. Que descanse en paz el maestro. En la inmortalidad del alma se unirá al maestro Orlando Cetraro, quien también fue uno de los grandes difusores de la música loretana y nunca fue reconocido como tal. Alguna institución debería promover que personas con esa dedicación por el arte reciban una remuneración mensual y no pasen apuros económicos. Claro que es muy difícil, pero desde esta sección continuaremos promoviendo aquello.

