Tarifas abusivas

En medio de la efervescencia de los preparativos y la celebración de la Navidad, los que se pasaron son los mototaxistas, quienes se mandaron de hacha cobrando hasta el 200 por ciento de la tarifa normal. Cuando lo que se acostumbra es que 24 horas antes y después de la fiesta se incremente el 50 por ciento de la tarifa. Estos patitas abrieron sus boca y desde el jueves ya nos metían guadaña. ¿Quién controla esto? Pues nadie, es la ley del libre mercado. Pero tampoco se pasen pues. Y ojo que para año nuevo se viene lo mismo.

Ya fue

Esta navidad ya es historia, al menos los regalos, lo que se comió o bebió… Solo deseamos que los buenos deseos y esos momentos especiales en familia perdure siempre, que podamos todos, sin excepción, empalmarlo con la próxima noche buena. Claro, porque todos reconocemos que esas cosas materiales no son la razón de ser de esta fiesta del mundo cristiano, sino es el mensaje de amor que nos trae con su nacimiento el niño Dios. Por eso guardamos esperanzas que seamos mejores y nos vaya mejores.

Imprudencia al máximo

Pese a las recomendaciones y advertencias por parte de las autoridades correspondientes como Sucamec, policía Nacional y Fiscalía de Prevención del Delito, lamentablemente muchas personas aún no toman conciencia del peligro de los juegos pirotécnicos, por eso se pudo observar en diferentes puntos de la ciudad el uso de estos artefactos, muchos de ellos explosivos, incluso en manos de niños que solos en las calles manipulaban los famosos cohetones.

Ojo general

Hasta nuestra mesa de redacción han llegado varias quejas de policías contra el oficial responsable de la V Dirterpol PNP, a quién acusan como prepotente y que no considera la unión familiar para desplazar a los efectivos a los distintos puestos en la región. Sería bueno que estas denuncias las hagan llegar a las instancias respectivas como inspectoría de dicha institución policial, sin embargo sabido es que entre oficiales se cubren muy bien las espaldas e incluso puede haber represalias contra los que manifiestan su malestar. Estaremos atentos.

Más de lo mismo

Todos ya conocemos a los partidos o movimientos políticos antiguos, pero ahora están asomando nuevas organizaciones políticas, con sus mensajes de que quieren ser distintos y hacer de la política algo más decente. Sin embargo de arranque no más no demuestra que aquejan de los mismos males de todos. Que en el fondo, usan los mismos recursos que los añejos. Eso de valiéndose de la navidad e ir a dar chocolatada y regalitos, el tomarse fotos al por mayor, colgar videos. Es decir, no encontramos al menos ahí, ninguna novedad. Comienzan mal, pues no.

Mensaje navideño

No recordamos un mensaje tan simple, doméstico y corto de algún presidente como el que dio a nivel nacional Pedro Pablo Kuczynski. Donde dejando a un lado los grandes problemas del país, se tomó el tiempo para que en una fecha tan familiar como la Navidad, hable del cuidado y consideraciones que hay que tener por los adultos mayores, también habló del peligro de los juegos pirotécnicos, de no dejar velas encendidas. Claro, que a muchos no les interesará y criticaran esto, pero en el fondo, hay un propósito de que miremos en nuestro entorno cercano antes de mirar más allá.

