Politivedetes

Los políticos nuestros de un tiempo a esta parte, se han dedicado a buscar fórmulas no para solucionar los grandes problemas de Loreto, sus provincias y distritos, no. Ellos se han esmerado por descubrir la forma de agarrarnos de paltos con sus candidaturas veletas, mismas canoas quilla locas, que no saben de dónde vienen y mucho menos a donde van. Y eso no aporta nada, solo que la mediocridad siga ganando terreno electoralmente hablando.

Sacude el billete

Nada puede sorprendernos ya de la fauna electoral, lo que era un secreto a voces, un run run interminable, una volada descomunal, se ha confirmado una vez más con el testimonio de uno de los involucrados en esta batalla campal por agarrar una candidatura. El que tiene billete es el que será presentado como el candidato perfecto que tiene una enorme vocación de servicio. Así estamos.

¡Vamos Perú!

Hoy amaneció y todo lo vemos blanquirrojo, todo huele y se siente a fútbol. Y no podía ser de otra manera porque hoy la selección peruana de futbol se juega su ansiada clasificación al Mundial Rusia 2018. Desde Pro y Contra, van nuestras energías positivas para los muchachos del profe Gareca, nos entusiasmamos y vivimos este momento. Y esperamos la hora del partido frente a Colombia con la ilusión, la esperanza y fe al tope, no se diga más… ¡¡Arriba Perú!!

El futbol no se mancha

Sin embargo creemos que cada quien tiene derecho a emocionarse, apasionarse y sentir por algo o por alguien sin que eso tenga que interesarle a otras personas, peor el de querer ningunear ese derecho. Al que le gusta el futbol y esta desbordantemente insoportable, es su derecho. Como de otros es otro deporte u otra actividad o afición o hobby en la vida. Cuál es el problema con eso, preguntamos. Han llegado al punto de querer echarle la culpa al fútbol de todo lo malo que está pasando en este país. Increíble, realmente.

Eso pues

Más bien sería bueno que aquellos detractores y críticos gratuitos que han aparecido del futbol, exijan a las autoridades que aprendan y se unan por propósitos y objetivos comunes. La Competencia de Balsas, solo fue preocupación del Gorelor, las señoras del comedor popular que irán a Mistura solo fueron promocionadas por la muni de Maynas. Preguntamos, ambas actividades, al igual que otras muchas, ¿no deberían tener el apoyo de todas las autoridades? Total ambas ponen en alto el nombre de Loreto. Ya pues.

Todos a chambear

A través de las redes sociales se viralizó un supuesto comunicado emitido por la PCM donde se declaraba feriado el día de hoy por motivo del partido Perú vs Colombia. Lo cierto es que más de uno se puso a saltar peor que trompo tactaracho de puro contento, pero fue la misma Presidencia del Consejo de Ministros que se encargó de desmentir semejante versión, más falsa que lealtad entre políticos.

Po… los aires

Los vendedores de polos realmente que están haciendo el negocio de su vida con estos dos últimos partidos de la selección, a tal punto que desde ayer la camiseta de Perú está a 70 soles, cuando hace 10 días los encontrábamos a 20 soles. Lo cierto es que desde la época en que el CNI Volvió al futbol profesional. Pero también es una forma de medir el sentimiento de la afición a medida que llega la hora de la verdad en el gramado del Nacional.

