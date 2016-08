Danny y su doctrina

El ex director de Trabajo y también ex gerente de Desarrollo Social y hoy funcionario en la DREl, Danny Sifuentes, fue visto por varios reporteros en las inmediaciones de la Universidad Científica del Perú al mando de personeros del grupo de PPK. Cuando el colega Oraldo Reátegui preguntó a Danny si esto no llama a la suspicacia por el vínculo de los personeros con la administración regional se limitó a decir que doctrinariamente ha sido formado para defender la democracia. Eso de la formación doctrinaria también explica que el buen Danny sea enviado a cualquier puesto. No sería raro que asuma la dirección de la DIRESA en cualquier momento.

Wilbert Mercado y el fútbol

El Presidente del Jurado Electoral de Elecciones-Maynas, Wilbert Mercado Arbieto, se mostró contento con el triunfo del seleccionado peruano frente a Haití y dijo que el proceso electoral también es un triunfo de la democracia porque la ciudadanía tiene que acostumbrarse a hacer de este tipo de jornada una fiesta. Claro que es una fiesta pero hay que anotar que los que pierden una elección no bailan precisamente sino algunos hasta llora.

Cambios de última hora

Desconcierto y malestar fue lo que se vivió en varios locales de votación, especialmente en el Colegio Sagrado Corazón, porque las autoridades decidieron cambiar las mesas en la segunda vuelta. Ciudadanos que acudían al colegio ubicado en la esquina de Sargento Lores con Arica tenían que ir a sufragar otros lugares, como el ex CNI que hoy se llama Juan Pablo. Como ya todo está dicho solo queda recomendar a las autoridades electorales que no hagan eso otra vez porque crea confusión y malestar. Cualquiera sea la justificación nos parece inapropiado el cambio de lugares.

ODPE informa

Robert Horna, jefe de la ODPE en Loreto, dijo Defensa Civil no autorizó el uso de uno de los ambientes del Colegio Sagrado Corazón y por eso se trasladó mesas a otros lugares. Y en el caso del COER se dio el detalle que en esta oportunidad ya están viviendo en ese colegio los internos, situación que no se daba en la primera vuelta. Como decimos, son justificaciones pero nos parecen inapropiadas.

Retenes

El fujimorista más visible y antiguo de Iquitos, César Ortiz, explicó que Fuerza Popular adiestró a más de dos mil personeros en todo Loreto y que inclusive tuvieron “retenes”, es decir aquellos que estaban dispuestos a reemplazar a quienes tuvieran dificultades. Ortiz aseguró también que uno de los empresarios que apoya al fujimorismo es Llens Brunner. Aunque no dijo qué cantidad aporta se supone que Llens lo hace con dinero y también con logística.

Norman molesto

El congresista Norman Lewis mostró su disconformidad porque las autoridades regionales y municipales no se han unido para apoyar aquello de la renta ficta, que iba a proporcionar recursos a las entidades. Norman ha dicho que cuando se protestó contra las operaciones del Lote 192 hubo unidad pero sin norte pero cuando la propuesta que él encabezó sobre la renta nadie quiso unirse. Hay que rogar que los próximos congresistas se esmeren en lograr la unidad para proyectos de desarrollo. Vale la protesta pero mejor sería con propuestas.

Isla desde Yurimaguas

El congresista Víctor Isla Rojas ha dicho desde Yurimaguas que estará agradecido eternamente a la ciudadanía que le ha permitido llegar al Congreso de la República en dos oportunidades. Sobre su futuro político ha dicho que continuará en actividad y que espera concluir su mandato en el Parlamento para definir las acciones que tomará. Sobre los logros del gobierno actual ha dicho que nadie puede negar el impulso, por ejemplo, de programas como Kaliwarma.

Pizango pide

El presidente del Frente Patriótico de Loreto, Eloy Pizango, afirma que los parlamentarios electos tienen que acercarse a los dirigentes para que se enteren de la plataforma de lucha del FPL. Sinceramente eso será muy difícil porque creemos que ninguno de los parlamentarios electos va a hacer eso. ¿Ustedes se imaginan a Patricia Donayre o Juan Carlos del Aguila pidiendo cita para ser recibidos en el local del SUTEP? En política todo es posible pero tampoco, tampoco.

Loas para PPK

El congresista electo Jorge Meléndez ha lanzado varias loas hacia PPK desde la ciudad de Yurimaguas. Como esta columna se escribe sin conocer los resultados electorales vamos a ver cómo se desempeña el congresista loretano ya sea como oposición o como oficialista. Meléndez ha dicho que buscará a los congresistas Víctor Isla y Leonardo Inga para que vean qué se puede continuar o no. Básicamente sobre el parque industrial y la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Hay que recordar que Meléndez es egresado de la UNAP.

