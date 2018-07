El cuartel del general

El congresista Edwin Donayre no puede con su genio disparatado. Muy suelto de lengua y de palabra, armando bullicio y chongo, promueve ahora que las personas menores de 18 años tienen que estar en sus casas a partir de las 10 de la noche. El retirado general cree que está en su cuartel y que puede determinar la hora de acostarse de las personas. El congresista en realidad hace perder el tiempo con sus iniciativas burdas, sus iniciativas lamentables. Al parecer, dicho congresista no tiene nada importante qué hacer.

La ronda de los jalados

El gobierno, el Poder Judicial y el Congreso fueron jalados en una puntuación de cero a veinte. Las entidades mencionadas obtuvieron 9, 7 y 6 respectivamente, lejos de la nota azul. Eso quiere decir que están jalados y que tienen alguna opción a recuperar las clases perdidas. La encuesta se hizo en Lima pero es válida a nivel nacional y ello indica que esas entidades oficiales no cuentan con la aprobación del respetable. Esas cifras deberían preocupar a todos y todas, porque indica que las cosas están mal entre los que detentan el poder.

Candidatos ausentes

Los candidatos andan ocupados en sus asuntos o simplemente no tienen interés en las cosas importantes. Solo 3 candidatos acudieron al foro para el acuerdo de gobernabilidad en políticas públicas. El resto brillo por su ausencia y su desinterés. No tuvieron tiempo o no quisieron participar en evento tan importante. Es lamentable que los candidatos no se hagan presentes en foros de esa naturaleza que busca el consenso para las tareas de gobierno.

Día del maestro

Hoy, como todos los años. es el Día del Maestro. Y aunque no hay mucho que celebrar, nada que festejar, se impone la celebración de día tan importante para el magisterio peruano. Desde aquí, desde este modesto papel, saludamos a los docentes de ambos sexos que han hecho un apostolado de su profesión. Y a la vez les deseamos muchos éxitos en el ejercicio de sus labores diarias. Además, les deseamos éxitos en las gestiones que realizan para mejorar la educación y para mejorar las condiciones del magisterio en general.

Bullicio dentro de microbuses

Al parecer, nadie puede hacer nada contra la estridencia y el bullicio de las radios dentro de los microbuses. Los choferes o los cobradores suelen trabajar con el volumen alto como si estuvieran en una parrillada o un tono descomunal. Así manejan y cobran sin prestar importancia a la salud de los sufridos pasajeros que no son invitados a la fiesta. Y nadie, que sepamos, puede hacer nada para regular el volumen de las radios de los microbuses. ¿Hasta cuándo permanecerá el bullicio dentro de los microbuses?

Violencia al día

En el rubro de la violencia contra la mujer Iquitos está a la altura del promedio nacional. Lo que sucede es que muchas veces los hechos violentos no son denunciados. No es el caso de Leslie Haro quien ha denunciado a su ex pareja que le acosa y amenaza de muerte. Lo sorprendente del caso es que la justicia no hace nada pese a las denuncias contra ese sujeto interpuesto por la citada.

(Visited 30 times, 30 visits today)

Like this: Like Loading...