La propuesta de Monasí

El candidato a la Alcaldía de Maynas, Jorge Monasí Franco viene haciendo circular por las redes sociales una propuesta sobre lo que hará en el tema cultural si es que gana las elecciones del 7 de octubre. En verdad es una propuesta floja y general. Pero la publicamos para ver si el exalcalde de San Juan cumple con esa promesa.

Estallido de violencia

Las hordas del Mil, armados con palos, piedras y hasta machetes, la emprendieron contra militantes del partido del gallo. El hecho ocurrió en Santo Tomás y en el caos hubo contusos y heridos. De esa manera la presente campaña electoral se tiñe de violencia, de brutalidad. En el pasado ese tipo de acciones estaban a la orden del día y hoy han vuelto para ensuciar la campaña política. Los líderes de los gallos han interpuesto la denuncia en la comisaría de 9 de Octubre y se espera que la justicia pronto ponga las cosas en claro y castigue a los agresores.

Gato por liebre

Como para despistar, o para confundir a la población, los dirigentes del Mil emitieron un comunicado radial donde dan cuenta de la agresión de parte de los miembros del partido del gallo. En el comunicado dijeron que los citados agredieron un local causando destrozos y dañando hasta las computadores. Es evidente que el comunicado trata de hacer pasar gato por liebre. Es evidente que se trata de una cortina de humo para hacer creer a la gente que ellos, los del Mil, fueron las víctimas. Todo fue al revés, como consta en los partes médicos de los agredidos.

El momento del diálogo

La huelga de los docentes tuvo que ser suspendida. No era el momento de tomar esa medida y ha fracasado sin más. Ahora, para que los estudiantes no se perjudiquen, queda la posibilidad del diálogo y del acuerdo. En esta hora no se puede ya mostrar el lado intransigente y las autoridades y los maestros tienen que arribar a acuerdos importantes para que no se repita la calamidad de otra huelga que haría perder el año escolar a miles de alumnos y alumnas.

Infierno bajo la lluvia

Cada vez que llueve en Iquitos es un infierno para los usuarios de los viejos y destartalados microbuses. Adentro es peor porque el agua se infiltra por las aberturas disimuladas y es mejor abandonar dichas unidades. ¿Los carros viejos no tenían las horas contadas? ¿No era entonces verdad que esas unidades no iban a circular por las calles de la ciudad oriental? ¿Dónde ha quedado esa campaña para acabar con las carcochas?

Incremento de peste

Es una mala noticia lo que ha declarado Silvia Barbarán. Ella dijo que la peste rosa, el Sida, se viene incrementando en Iquitos sobre todo entre los jóvenes. Es lamentable que hasta ahora, pese a todo lo se hizo, no se puede detener el ímpetu y el incremento de dicha calamidad. No hay otra salida que redoblar esfuerzos para hacer que la población se entere de los riesgos que corre. En esta hora difícil se impone la fidelidad y la protección a la hora de las relaciones sexuales.

Suerte en gestión

El doctor Percy Rojas debe esforzarse al máximo en su gestión para conseguir el presupuesto correspondiente y evitar el despido en el Hospítal Regional de Loreto. Dicho galeno debe hacer todo lo posible para que el nosocomio no quede vacío y en silencio. No debe olvidar que la amenaza de despido de más de 100 servidores ha permitido la ejecución de un paro preventivo de parte de los trabajadores. Esperamos que tenga bastante suerte en su gestión para beneficio de dicho hospital. .

Estado sin compromiso

Hasta ahora, para los nativos amazónicos, el Estado no da señales evidentes de compromiso para cumplir con sus pactos y acuerdos. Ese Estado se muestra reticente y pone trabas para no cumplir con lo que ha prometido. Es decir, como que quiere lavarse las manos y dejar pasar las cosas. A ese paso se abre un momento de protesta entre los indígenas selváticos que están cansados de ser víctimas permanentes a lo largo y ancho de la historia regional.

