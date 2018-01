Jamás he tocado a Mishell

Juan José Shibuya:

Juan José Shibuya negó haber golpeado a su expareja Mishell Medina Sandoval y espera que se den las investigaciones del caso.

Ante la grave acusación que pesa en su contra, Juan José Shibuya Briones rompió su silencio y dio la cara aclarando de una vez por todo este tema y dijo que está tranquilo y que nunca agredió a su ex pareja Mishell Medina.

Shibuya señaló que se va a someter a las investigaciones y que en ningún momento ha tocado a su ex pareja. “Como creen que yo voy a pegar a una gestante y delante de las personas. Nuestras peleas ya era constantes, además ella se metió conmigo sabiendo que yo tenía una relación. Todo esto se dio porque días previos para la Navidad me tomé una foto familiar junto a mi hija y su madre, fue ahí que la señorita se molestó por eso”, manifestó.

Me han embarrado y se dijeron mentiras de mi persona. No se ha abierto ninguna investigación. Si bien es cierto que la norma que se ha establecido desde a partir del 30 de diciembre hace que el procedimiento ni bien reciban la denuncia verbal si en caso de flagrancia de delito existe, hubiera detención pero no hubo nada, automáticamente ha pasado al juzgado. Ella (Mishell) no puede decir que la justicia no hace nada, cuando ya han dictado la medida de protección. El juzgado va a correr al ministerio público para que recién se inicien las investigaciones, declaró.

El joven indicó que aquel día de Año Nuevo, solo discutió con su ex pareja y dejará que se haga las investigaciones. No estoy escondido porque estoy tranquilo y no agredí a nadie, todo dejaré en manos de la justicia y denunciaré a los que me han calumniado, finalizó.

