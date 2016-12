Iván, en varios actos

Político: Creemos que no fue acertada la decisión de quienes dirigen actualmente Fuerza Loretana sobre la suspensión de la chocolatada navideña por la situación jurídica del principal líder. Hubieran aprovechado la ocasión para demostrar que están mejor que los demás y que a pesar de no se encuentran en el gobierno tienen fortalezas que mostrar. El líder no necesita suspensión sino acción. No podrán organizar una manifestación pública pero un acto público de respaldo siempre será mejor. Los mensajes en las redes de los funcionarios inútiles y mediocres de Meléndez inmediatamente conocida la condena a Iván Vásquez demuestra que por lo menos hubo celebración en la Avenida Quiñonez olvidando que el suegro y suegra del líder del MIL tienen condiciones similares, el primero prófugo de la justicia por haber usado dinero del Estado para la campaña de la segunda y ésta recluida hace años en el penal de Iquitos y que hoy goza de libertad. Meléndez debería ser consciente que esos mismos funcionarios que hoy intentan contentarle para mantenerse en el puesto son los mismos que hacían cola con el CV debajo del brazo para ser contratados en los ocho años gobernó la región IVV. Las expresiones de los enemigos políticos de Fuerza Loretana solo deberían ser tomado como la degradación de la política donde aún hay quienes creen que persiguiendo a uno de ellos lo acaban electoralmente, cuando hay casos -Charles Zevallos, Víctor Grandez, entre otros- que demuestran que muchos pasan de la celda a un cargo público elegido por el pueblo. Las expresiones de la congresista Patricia Donayre se entiende porque ella ha sido concebida políticamente odiando a Iván Vásquez y morirá así como murió su padre Jorge Luis Donayre Lozano. Que ella, al igual que su padre, haya prostituido la política y crea que ser escudera del fujimorismo le asegura una presencia nacional no hace más que confirmar que sigue el camino indigno de su señor padre, que en paz descanse. Después de lo aquí escrito, que venga la andanada de insultos que ella incentiva y celebra, total todo lo que venga de sus entrañas se recibe como de quien las origina, con el debido respeto a su investidura, se entiende.

Empresarial: Desde que dejó el poder en diciembre del 2014 a Iván Vásquez Valera no se le ha conocido ningún emprendimiento empresarial en los rubros que domina. Quizás porque nunca decidió fortalecer los negocios que descuidó por el cargo que ocupaba. Además, metido indirectamente en las actividades políticas los emprendimientos empresariales debieron postergarse cuando decidió postular al Congreso de la República, luego de cuya derrota ha tratado de alejarse de los negocios mediáticos que poseía. Más por un cierto orden tributario antes que por una decisión de abstenerse de tener presencia en los medios de comunicación que manejaba hace varios meses que Vásquez Valera había perdido presencia mediática y -como muchos políticos- se limitaba a comentar hechos en las redes sociales. Si cuando estrenaba sus actividades en la radiodifusión y televisión regional creía que podría ser un soporte político a sus pretensiones parece que en los últimos meses había cambiado de opinión. Así lo cogió la condena el último martes.

Jurídico: Los abogados que llevan los casos de Iván Vásquez Valera tendrán que ponerse las pilas. Porque lo sucedido el último martes demuestra o que están muy confiados o que la negligencia ha invadido sus fueros. A pesar de la condena que pesaba sobre el expresidente regional al día siguiente los abogados seguían sosteniendo que no existía orden de captura cuando ello ya se trataba solo de un tema de forma. Pues la orden, con algunas horas de retraso, iba a venir de todas maneras. Tal como finalmente sucedió. Se sabe que horas después de la orden del juez José Chumbe quien mantenía la ecuanimidad y calma a pesar de ser uno de los más perjudicados era el propio Iván Vásquez mientras que los abogados no se ponían de acuerdo en cosas elementales. Es cierto que existe una batalla política innegable. Pero la batalla jurídica tiene que ser impecable. Los abogados no sólo deben tener la razón jurídica sino parecer que la tienen. En ese intento tienen que afinar su estrategia y saber lo más conveniente para el defendido. A veces callarse es mejor que salir a decir cosas inexactas y fuera de contexto.

Mediático: Todo político despierta odios, pasiones y amores. Un político con caudal electoral vigente aún más. Es el caso de Iván Vásquez Valera. Por eso, a pesar que tuvo dos derrotas consecutivas -regional y congresal- sus adversarios nunca dejaron de mirarlo de reojo. A pesar que había pedido licencia en Fuerza Loretana nadie cree que Vásquez Valera pueda prescindir de la política y por eso los medios de comunicación le tienen en su agenda. Son más los que le critican e insultan que los que destacan los logros de su gestión. Los que le insultan son los que mensualmente se aplauden porque la billetera de Fernando Meléndez puede alegrarles la vida. Existen varios testimonios al respecto. Pero Meléndez debería saber que esos personajes que hoy insultan a Iván Vásquez son los mismos que en su momento insultaban a su suegro Cirilo Torres. El tiempo se encargará de evidenciarlos tanto a ellos como a Meléndez. Sin embargo, resulta inaudito que en una empresa de propiedad del hermano de Iván Vásquez tengan cabida y cobertura quienes mienten terriblemente y despotrican contra el hoy encarcelado líder. Que el canal que heredó Patricia Donayre sea la cloaca donde se arrincona el antiperiodismo -con excepciones que confirman la regla- se entiende por lo afirmado en el punto primero de este artículo. Pero que lo mismo se haga en el del hermano es absurdo porque se supone que primero está la dignidad de la estirpe y no las monedas que mensualmente mantienen prendidas las antenas de esa frecuencia.

Familiar: Como no podía ser de otra forma, antes, durante y después de la detención uno de los principales soportes anímicos y morales fue el de Maggy Hirsh Sibina, la esposa. Ella, mejor que pocos, sabe de los sinsabores de la política y las traiciones que su práctica provoca. Ella, Maggy, que ha visto ingresar a su hogar a cientos de “Judas” y personajes inescrupulosos, ha estado en la entrega en el Juzgado y Policía Judicial con una entereza resaltable. Desde este rincón vaya el reconocimiento público por ello.

LLAMADA Que ella, al igual que su padre, haya prostituido la política y crea que ser escudera del fujimorismo le asegura una presencia nacional no hace más que confirmar que sigue el camino indigno de su señor padre, que en paz descanse.

LLAMADA 1 Más por un cierto orden tributario antes que por una decisión de abstenerse de tener presencia en los medios de comunicación que manejaba hace varios meses que Vásquez Valera había perdido presencia mediática y -como muchos políticos- se limitaba a comentar hechos en las redes sociales.

LLAMADA 2 Que el canal que heredó Patricia Donayre sea la cloaca donde se arrincona el antiperiodismo -con excepciones que confirman la regla- se entiende por lo afirmado en el punto primero de este artículo. Pero que lo mismo se haga en el del hermano es absurdo porque se supone que primero está la dignidad de la estirpe y no las monedas que mensualmente mantienen prendidas las antenas de esa frecuencia.

LLAMADA 3 Ella, mejor que pocos, sabe de los sinsabores de la política y las traiciones que su práctica provoca. Ella, Maggy, que ha visto ingresar a su hogar a cientos de “Judas” y personajes inescrupulosos, ha estado en la entrega en el Juzgado y Policía Judicial con una entereza resaltable.

(Visited 6 times, 6 visits today)