Indica piloto de Marina Mercante Juan Rivera  

Las embarcaciones no cuentan con personal adecuado para la seguridad de los pasajeros

El piloto de Marina Mercante Juan Orlando Rivera Montoya, quien con más de veinte años de navegar por los ríos de la Amazonía, opina sobre los problemas de rutina que se dan en las embarcaciones que hacen ruta de pasajeros, mencionó que tenemos problemas muy preocupantes en lo que se refieren a la reglamentación, titulación, seguridad y demás inconvenientes que son comunes en las embarcaciones.

Enfatizó que no hay un reglamento de practicaje y pilotaje adecuado a los ríos, además no se respeta la libre navegación en nuestros ríos, porque las autoridades aplican las normas según sus criterios, no se reglamenta el pilotaje en naves que alcanzan los 32 a 35 millas por hora y se debería usar personal con la competencia necesaria y de esa manera dar la seguridad a los pasajeros y la vida humana en los ríos, capitanía de puerto, transporte acuático y la Autoridad Portuaria Nacional deberían dentro de sus funciones realizar inspecciones in situ, para de esa manera velar por la seguridad de los pasajeros. Además debería de existir la jerarquía fluvial para la conducción de ciertas naves, y las autoridades locales que tengan que ver con el tema de la navegación fluvial deben lograr acuerdos en beneficio de los pasajeros.

La seguridad comienza, cuando las embarcaciones cuenten con el personal adecuado y competente para las respectivas embarcaciones, en las naves de pasajeros el personal debe ser formado para dar especial atención a los pasajeros, como el de brindar los primeros auxilios en caso de emergencias. No hay el debido personal certificado en las embarcaciones, sostuvo.

Destacó que no hay un control adecuado en lo que se refiere al personal, pues el reglamento está dado con relación al transporte marítimo y no a la realidad, pues se han presentado varios proyectos ante capitanía y no se obtenido resultado alguno.

Rivera dijo que en las hidrovías se debe coordinar con los entendidos en el tema, y se debe analizar los pro y contra para ver qué es lo que conviene a la región y se debe partir en dar seguridad a los pasajeros. La navegación fluvial debe ser un tema integral y la reactivación de la marina mercante fluvial que debe ser desde abajo, reglamentándola de acuerdo a nuestra realidad, y facilitaría la labor de descarga y de pasajeros.

Finalmente dijo que hay muy buenos armadores y muy buenos agentes fluviales, pero también hay armadores fluviales que trabajan a la ventaja y eluden el reglamento, todo eso se debe formalizar, pero todo se podría solucionar reglamentando nuestra marina mercante fluvial y pedir la implementación de cursos y el personal tenga la certificación necesaria para que sean embarcados en las naves y dar un buen servicio, como en la alimentación en donde sea el sector salud que haga supervisiones necesarias. Y es labor de los armadores dar la seguridad respectiva a los pasajeros, pero se debe comenzar con el personal. (W.Gil)

