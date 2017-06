Hijo encuentra a su papá después de 19 años

Se emocionó al conocerlo víspera del Día del Padre

1 of 9

Bryan Pinedo aconsejó a los demás jóvenes que están buscando a sus padres que persistan y no desmayen.

Una historia de aquellas. Un reencuentro donde el sentimiento y el amor pudieron más que el tiempo y la distancia. A un par de días del Día del Padre, un joven y su progenitor adelantaron la mejor celebración, se regalaron un abrazo interminable, ante testigos que no pudieron disimular la emoción ante tan hermosa imagen. La vida les debía esta felicidad y solo deseamos que de ahora en adelante sea de lo mejor para ellos. Para Bryan y Remberto.

Se hizo realidad su sueño. Bryan Carlos Pinedo Tuanama de 19 años es la identidad de un joven quien viajó desde la provincia de Requena a la ciudad de Lima y de Lima hasta Iquitos con la única intención de buscar y conocer a su padre.

El padre contó que la mamá del joven cuando tenía tres meses de embarazo se alejó de él y le amenazó que nunca iba a conocer a su hijo y cumplió su cometido, varias veces busque a mi hijo pero todos los intentos fueron fallidos.

La mamá de Bryan Carlos Pinedo falleció y desde entonces el joven decidió subir a un ómnibus y viajó por carretera hasta la ciudad de Pucallpa de donde luego se subió a una motonave hasta llegar a la provincia de Requena, lugar donde su abuela le dijo que su padre vive en Iquitos, motivos por el cual no dudó en venir a nuestra ciudad

Con el fin de poder encontrar a su padre, Bryan Pinedo llegó hasta radio Loreto para que le puedan ayudar a ubicar a su progenitor ya que no tenía a nadie en la ciudad.

“Estoy buscando a mi papá y me dieron pistas para ir a Tamshiyacu dicen que está viviendo ahí y yo me crié con mi abuelita, y hace poco llegué a Iquitos para buscar a mi papá, quiero conocerlo, mi mamá nunca me dijo dónde estaba, pero yo quiero verlo y abrazarlo”, contó Bryan.

Sin embargo mientras el joven se encontraba en cabina llegó Remberto Pinedo López padre de Bryan quien no dudó en dar un abrazo a su hijo. El muchacho al tener en frente a su padre lloró desconsoladamente.

La mamá de Bryan Carlos Pinedo falleció y desde entonces el joven decidió subir a un ómnibus y viajó por carretera hasta la ciudad de Pucallpa de donde luego se subió a una motonave hasta llegar a la provincia de Requena, lugar donde su abuela le dijo que su padre vive en Iquitos.

El padre contó que la mamá del joven cuando tenía tres meses de embarazo se alejó de él y le amenazó que nunca iba a conocer a su hijo y cumplió su cometido, varias veces busque a mi hijo pero todos los intentos fueron fallidos. Siempre preguntaba por él pero sus tías no me dieron pistas y ahora mi hermano que está en Lima escuchó la radio y me avisó que mi hijo estaba acá es por eso que vine. Ahora que lo veo no sé qué siento será porque no lo conozco, pero me alegra que está bien porque es mi hijo, expresó Remberto Pinedo.

El joven sin embargo se puso a llorar de emoción y dijo que sufrió mucho porque su mamá nunca le dijo nada sobre su papá y que desde pequeño sufrió maltrato por parte de su propia familia y se preguntaba dónde estaba su mamá y su papá que nadie venía a rescatarlo.

Don Remberto indicó que tiene actualmente siete hijos varones con su nueva pareja y que siempre buscaba a Bryan. “Ya no estás solo hijo, yo te voy apoyar y vas a conocer a tus hermanos”, manifestó el papá.

“Vamos a pasar un bien Día del Padre, estaré con mis 8 hijos, realmente estoy contento por encontrar a mi hijo y voy a llevarlo por el buen camino, desde que ha nacido no lo he visto y ahora lo tengo a mi lado”, sostuvo el progenitor.

(Visited 30 times, 30 visits today)