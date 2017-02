Heriberto Benítez apelará mañana prisión preventiva de Toledo

Abogado argumenta que ex presidente tiene arraigo en el país porque posee dos propiedades y ha adquirido un kit electoral

El abogado del ex presidente Alejandro Toledo, Heriberto Benítez, alista en estos momentos junto a un equipo de letrados el recurso de apelación que presentará mañana después del mediodía contra el pedido de prisión preventiva que dispuso el juez Richard Concepción Carhuancho para su defendido el último jueves.

En comunicación con este Diario, Benítez contó que van a “rebatir” todos los considerandos del magistrado.

En primer lugar, refiririó que se ha pedido la prisión preventiva de Toledo “sin escucharlo, y es un derecho fundamental que se está atropellando”. Otro tema, agregó, es el arraigo. En ese sentido dijo que demostrará que el ex presidente sí lo tiene.

“[Vamos a demostrar] que sí tiene arraigo, no hay un peligro de fuga, [Alejandro Toledo] no busca obstruir la justicia, son elementos claves para ordenar una prisión y el juez no los ha tomado en cuenta”, comentó.

Consultado sobre de qué manera sustentará el arraigo de su defendido, Benítez mencionó que según la casación de Moquegua, que mencionó el juez Concepción en la audiencia, “el arraigo se puede probar con tener una propiedad y Toledo tiene dos: su casa de Camacho, que allanaron, y la de Punta Sal”.

También indicó que Alejandro Toledo tiene una pensión del Congreso [esta asciende a S/.15.600] y un partido político vigente [Perú Posible] hasta mediados de este año. Además, dijo, ha comprado un kit electoral para seguir haciendo labor política.

Sobre el hecho de que el ex presidente pase la mayor parte del año en California, por su labor en la Universidad de Stanford, Benítez señaló que este vínculo “no le quita la condición de arraigo”.

Otro elemento que pidió valorar es que Alejandro Toledo ha acudido a citaciones en otros procesos. “Ha ido a todas las citaciones del caso Ecoteva”, puso como ejemplo.

Finalmente, el ex congresista se preguntó cuándo la fiscalía allanará la vivienda del ex presidente Alan García. “Dejo esa pregunta dirigida a los fiscales, que tantos allanamientos hacen, cuando vayan no encontrarán ni un foco”, ironizó.

