Gianella: “Tenemos muchas locuras”

¿Cómo te sientes de estar en la nueva temporada del programa ‘ Mujeres sin filtro ‘?



Estamos contentas de que el canal confíe nuevamente en nosotras para volver a acompañar a la gente los sábados a las 11 p.m. (por América TV). Tenemos muchas cosas que hacer, muchas locuras y más cosas sin filtro que contar. Volvemos renovadas con juegos que el público ya verá y las entrevistas picantes que siempre tenemos. Es un proyecto que nació como una simple idea y productores apostaron por nosotras.

¿Cuáles son tus proyectos de actuación? Estarás en la película Sobredosis de amor.



Tenemos el estreno de Sobredosis de amor con Gian Piero Díaz y Renzo Schuller para el 22 de marzo. Estoy feliz de estar en una comedia con dos amigos. Mi personaje es ‘Jimena’, quien está a punto de casarse con ‘Bruno’ (Arap Bethke). Gian Piero y Renzo hacen de mis amigos y compartimos un cuarto. En una noche de alcohol pasa algo y esa situación genera que mi personaje sienta que no puede casarse.

¿Por qué no estarás en la segunda parte de la telenovela Torbellino que lanzará Latina?



Estoy en Mujeres sin filtro y se me hacía complicado cumplir con las dos cosas. Me hubiera encantado estar porque están mis compañeros que quiero un montón, como Daniela Sarfati, Érika Villalobos y Cristian Rivero (su pareja). Me hubiera sentido en familia. Lástima que no se pudo, pero estoy segura de que será un superéxito y que hay un montón de gente que le gusta Torbellino. Le deseo la mejor de las suertes.

