Gestión de Meléndez es un fracaso

Elisban Ochoa indicó que viene trabajando en la región Loreto para su próxima campaña y se perfile como ganador.

El profesor Elisban Ochoa Sosa, líder de la agrupación Mi Loreto, dijo que la alianza electoral está definida en Maynas con el doctor Jorge Monasi Franco porque le considera un profesional exitoso, además señaló que en la mayoría de provincias y distritos ya tienen candidatos para las elecciones del 2018.

Ochoa manifestó que la gestión de Fernando Meléndez en el gobierno regional de Loreto es un completo fracaso y que espera que en las próximas elecciones el pueblo no se equivoque nuevamente. “Lo que está pasando con nuestra región es por la mala gestión que viene realizando el gobernador regional, todo es un fracaso, no hay obras y todo lo que prometió hasta ahora no las cumple. Espero que para las próximas elecciones el pueblo elija bien y no se deje llevar por promesas y regalos. Se debe tener en cuenta el plan de trabajo por el bien de la región”, finalizó Ochoa.

