Fue un exabrupto tildar de “terrorismo blanco” a periodistas

Darwin Paniagua sobre gobernador regional

Darwin Paniagua manifestó que a fin de mes el gobernador regional hará cambios en las direcciones de los sectores y moverá a funcionarios.

El funcionario del Gobierno Regional de Loreto, Darwin Paniagua Yumbato y hombre de confianza del gobernador regional Fernando Meléndez Celis, indicó que efectivamente hubo quizás un exabrupto por parte de la autoridad al tildar de terroristas blancos a algunos periodistas de investigación como es el caso de Nancy Alarcón, Luis Ramos y Pedro Paredes.

“Efectivamente hubo quizás un “exabrupto” por parte del gobernador a algunos periodistas que tratan temas de investigación y también hay algunos medios de comunicación donde hacen cometarios y mentiras fuera del contexto de algún tema y eso perjudica a la autoridad. Yo he hablado con Meléndez y le dije que lo que estaba haciendo estaba mal que no puede tildar a Pedro Paredes que es un terrorista blanco, él como presidente no puede perder el control ante un periodista”, expresó.

Además reconoció que en el gobierno de Fernando Meléndez como en los demás gestiones si hay corrupción pero por parte de otros funcionarios y por ello la autoridad regional hará varios cambios en las direcciones regionales. “El gobernador nunca a apañado a un corrupto y si lo hubo al momento lo sacó, el presidente regional últimamente está viajando y no es que no quiere salir a declarar, en ningún caso se ha apañado a algún funcionario por actos de corrupción y hay funcionarios que no están dando la talla, no se están desenvolviendo como debe de ser, hasta le tomó de sorpresa que muchos trabajadores llegan a la hora que les da la gana y por eso habrá cambios”, finalizó.

