Fue linchado por haber robado mototaxi

Joven intervenido

El hecho ocurrió en el asentamiento humano La Herradura, ubicado en el Centro Poblado Los Delfines.

Un joven de nombre David Vásquez Tello de 18 años fue linchado por los pobladores del asentamiento humano La Herradura, ubicado en el Centro Poblado Los Delfines, kilómetro 9 de la carretera Iquitos – Nauta.

El agredido fue acusado de haber robado un mototaxi que posteriormente fue encontrado en el sector de Túpac Amaru, los serenos de San Juan llevaron al intervenido a la Comisaria de 9 de Octubre.

Según el joven manifestó que no estaba robando el mototaxi y que lo encontró abandonado en la calle. “Yo no estaba robando nada, ese motocarro estaba abandonado en plena calle y no entiendo porque los pobladores me pegaron si yo no cometí ningún delito”, dijo el intervenido.

Después los efectivos policiales constataron que el vehículo realmente se encontraba abandonado en la calle. Ante ello llevaron el mototaxi y al joven hasta la dependencia policial para las investigaciones del caso.

(Visited 6 times, 6 visits today)