Fiscalía acusa por usurpación de predio en la CCSJM

Jorge Bernuy lo hizo adjudicar sin tener condición de presidente

Este caso está en manos del segundo Juzgado Penal de Maynas, quienes ya han fijado la respectiva audiencia de control.

La Sexta Fiscalía Penal de Maynas, en la Carpeta 2016-456, ha efectuado requerimiento de acusación penal, contra Robert Augusto Ortiz Arévalo, a quien le imputa el delito de usurpación. Sostiene la fiscalía que en el predio ubicado en la av. Quiñones km 5, de la Comunidad Campesina San Juan de Miraflores, donde había una antena parabólica y un grupo electrógeno, que estaban cuidados por un guardián, fue objeto de usurpación por aproximadamente 30 personas que ingresaron trepando la pared de material noble que tiene cinco metros de altura, destruyendo el tambo que fue construido para el cuidado, sacando al cuidador violentamente del terreno y tomaron posesión del mismo.

Argumenta la fiscalía que, la conducta del imputado se encuentra subsumida dentro del tipo penal de usurpación por cuanto se hizo adjudicar, por la persona de Jorge Bernuy Rengifo quien no tenía la condición de Presidente de la Comunidad Campesina, un área de 546.72 m2 parte del predio ubicado en la Av. Quiñones y la calle Las Flores, con fecha nueve de enero del dos mil dieciséis, esto a favor de una persona jurídica Inversiones y Representaciones ROMA EIRL, representado por el denunciado. Dentro de las pruebas obra actas fiscales y diversos documentos que determinan la legalidad en el tema.

Lo que se evidencia es una verdad que viene abriéndose camino en las autoridades, ya que los documentos que fueran emitidos y firmados por Jorge Bernuy Rengifo carecen de valor legal porque no tiene la condición de Presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Miraflores, conforme se aprecia de los documentos proporcionados por la Sunarp. A esto se agrega, que Jorge Bernuy Rengifo, no reunía los requisitos para ser miembro de la directiva y el proceso de su elección no fue de acuerdo al Estatuto de la CCSJM; por lo que no figura en la Sunarp como vigente.

El problema es mayúsculo, ya que para emitir diversos documentos entre ellos Constancias de Posesión, se realizan cobros por el que solo se emiten recibos de ingresos pese a que la comunidad cuenta con Registro Único de Contribuyente – RUC, los cuales son emitidos hasta la fecha por otros que dicen ser directiva, y que sin embargo no están registrados en la Sunarp.

