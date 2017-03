Fernando Valencia es el traidor

Oscar Cortez:

Oscar Cortes señaló que el resultado de la obra de la plaza 28 de Julio está hablando por si sola ya que está mal elaborado.

Oscar Cortez, militante de Fuerza Loretana calificó de ladino y traidor al concejero regional Fernando Valencia, por su notoria cercanía al gobernador Fernando Meléndez, luego que Valencia antes de ser candidato había sido rechazado por un gran sector de Fuerza Loretana, debido a sus antecedentes en otras agrupaciones. “Realmente Fernando Valencia para todos los militantes de Fuerza Loretana es el traidor y fue rechazado”, manifestó.

Cortés, también se refirió a la época del ex alcalde Charles Zevallos y recordó como la actual alcaldesa, antes regidora, era la más cercana a la ex autoridad y aducía que Zevallos Eyzaguirre sí gozaba de buena salud para regresar al cargo de alcalde, pero que al cabo de unos meses opinaba lo contrario para vacarlo por su estado de salud. “Yo recuerdo cuando Charles Zevallos se accidentó y la ahora alcaldesa decía que él estaba bien pero después salió con que no estaba en sus facultades y al toque ella ocupó el lugar de la ex autoridad y fuimos vacados”, declaró.

Además dijo que van a reactivar el partido de Fuerza Loretana para las próximas elecciones y que todos aquellos que se sienten capaz de candidatear lo pueden hacer.

